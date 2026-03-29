واکنش روسیه به تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد، متجاوزان با وجود مخاطرات به ویژه در زمینه مسائل هسته ای، به تشدید درگیری ها در خاورمیانه ادامه می دهند.

وی اضافه کرد، در ۲۷ مارس حملات هدف مندی علیه تأسیسات آب سنگین خنداب و تولید کیک زرد اردکان صورت گرفت. بعد از مدت کمی، گزارش هایی در خصوص حملات علیه منطقه ای در نیروگاه هسته ای بوشهر منتشر شد.

زاخارووا بیان کرد، این حملات باید از سوی جامعه جهانی قاطعانه محکوم شود چرا که نقض آشکار قوانین بین المللی است. باید عوامل این حملات بازخواست شوند. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید مواضع مشخص تر و قاطع تری در این خصوص اتخاذ کند. امیدواریم مدیر کل این آژانس یک پیام آشکار به مهاجمان مخابره کند؛ زمان توقف فرا رسیده است؛ شما از خط قرمز عبور کرده اید.