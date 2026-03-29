به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونی و امریکایی به خاک ایران تمام مسابقات ورزشی و اردوی تیمهای ملی به حالت تعلیق درآمد.
در رشته وزنهبردارای هم ملیپوشان رده بزرگسالان در اردوی تیم ملی بودند که به دلیل حملات دشمن، اردوی آنها هم تعطیل شد.
پیش از این اعلام شده بود به دلیل مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی به احتمال زیاد نفرات محدودی به مسابقات قهرمانی آسیا که در فروردین ماه برگزار میشد، اعزام خواهند شد اما با اتفاقاتی که پیش آمد حضور در این مسابقات هم منتفی شد.
در حال حاضر با تصمیم فدراسیون وزنهبرداری اردوی تیم ملی بزرگسالان با نفرات محدود در یک شهر امن از هشتم فروردین آغاز شده است تا پولادمردان برای مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا آماده شوند.
