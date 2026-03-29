۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۸

آغاز اردوی ملی‌پوشان وزنه‌برداری پس از یک وقفه

اردوی تیم ملی بزرگسالان پس از حمله رژیم صهیونی و امریکایی به خاک ایران، از هشتم فروردین در یکی از شهرهای امن آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونی و امریکایی به خاک ایران تمام مسابقات ورزشی و اردوی تیم‌های ملی به حالت تعلیق درآمد.

در رشته وزنه‌بردارای هم ملی‌پوشان رده بزرگسالان در اردوی تیم ملی بودند که به دلیل حملات دشمن، اردوی آنها هم تعطیل شد.

پیش از این اعلام شده بود به دلیل مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی به احتمال زیاد نفرات محدودی به مسابقات قهرمانی آسیا که در فروردین ماه برگزار می‌شد، اعزام خواهند شد اما با اتفاقاتی که پیش آمد حضور در این مسابقات هم منتفی شد.

در حال حاضر با تصمیم فدراسیون وزنه‌برداری اردوی تیم ملی بزرگسالان با نفرات محدود در یک شهر امن از هشتم فروردین آغاز شده است تا پولادمردان برای مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا آماده شوند.

    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آره جنگ بهانه خوبی برای انوشیروانی بود تا سومین سال پیاپی تیم را به قهرمانی اسیا اعزام نکنه

