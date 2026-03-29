به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده مردم در طبیعت همزمان با سیزدهم فروردین اظهار کرد: هر ساله در روز انس با طبیعت، مردم برای گذراندن این روز به دشت‌ها، تفرجگاه‌ها و مناطق طبیعی استان می‌روند و لازم است در کنار بهره‌مندی از این نعمت‌های الهی، اصول حفاظت از طبیعت نیز رعایت شود.

وی افزود: با توجه به فصل گلدهی گیاهان، مردم محل استقرار خود را در مناطقی انتخاب کنند که پوشش گیاهی کمتری دارد و از لگدمال کردن گیاهان، چیدن گل‌ها و شکستن سرشاخه‌های درختان خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با تأکید بر مدیریت پسماند در طبیعت بیان کرد: گردشگران حتماً کیسه جمع‌آوری زباله همراه داشته باشند و در پایان روز زباله‌های خود را در طبیعت، کنار چشمه‌ها، دره‌ها و مناطق کوهستانی رها نکنند.

خانی همچنین جلوگیری از شکار و صید حیات وحش و عدم حمل سلاح، تبر و اره در طبیعت را از دیگر توصیه‌های مهم عنوان کرد و گفت: به جای شکار حیوانات یا چیدن گل‌ها و گیاهان، از آن‌ها عکس بگیرید تا خاطره‌ای ماندگار از طبیعت داشته باشید.

وی ادامه داد: مردم از رهاسازی ماهی‌های قرمز سفره هفت‌سین در رودخانه‌ها خودداری کنند و در صورت ورود به مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان، حتماً هماهنگی لازم را انجام دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به فصل زادآوری حیات وحش نیز گفت: از تخریب لانه پرندگان و آسیب به حیات وحش خودداری شود و در صورت مشاهده نوزادان حیات وحش نیز از دست زدن به آن‌ها یا جدا کردنشان از طبیعت پرهیز شود.

خانی استفاده از گازهای سفری یا زغال آماده برای پخت غذا را جایگزین شکستن شاخه درختان برای روشن کردن آتش دانست و تأکید کرد: حفاظت از طبیعت نیازمند مشارکت همه مردم است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند آلودگی محیط زیست، رهاسازی زباله یا شکار حیات وحش، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.