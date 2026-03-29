۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

هشدار محیط زیست فیروزکوه: لمس نوزادان حیات وحش پیگرد قانونی دارد

فیروزکوه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت: لمس و دست زدن به نوزادان حیات وحش در فصل بهار ممنوع و دارای پیگرد قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا،در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در فصل بهار که فصل زادآوری حیات وحش است، شهروندان ممکن است نوزادانی را در طبیعت مشاهده کنند که به تنهایی رها شده‌اند، اما این تصور که مادر آنها تلف شده یا آنها را رها کرده، تصوری اشتباه است.

وی افزود: حیوانات ماده برای تغذیه یا شکار، نوزادان خود را موقتاً تنها میگذارند و پس از مدتی بازمیگردند، همچنین در بسیاری موارد، مادر با حس کردن حضور انسان، بچه‌هایش را پنهان و محل را ترک میکند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه تأکید کرد: دست زدن، بغل کردن، عکس و فیلم گرفتن از نوزادان حیات وحش، استرس شدیدی به آنها وارد کرده و ممکن است به دلیل نشستن بوی انسان، مادر از پذیرش مجدد نوزاد خودداری کند.

فیروزنیا خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده نوزاد جانوران وحشی، بدون هرگونه تماس فیزیکی، فوراً از محل دور شده و مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا شماره‌های ۰۲۱۷۶۴۴۳۵۵۹ و ۰۹۱۲۷۶۴۶۲۴۳ به محیط زیست اطلاع دهید.

وی در پایان یادآور شد: لمس و جابه‌جایی نوزادان حیات وحش ممنوع و دارای پیگرد قانونی است.

