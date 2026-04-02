توصیه های محیط زیستی در روز طبیعت

حسن عباسنژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن هشدار درباره تهدیدهای رایج روز طبیعت، تأکید کرد که شهروندان برای حفظ امنیت و پایداری محیطزیست، رفتار مسئولانهای در طبیعت داشته باشند.
عباسنژاد با اشاره به تخریبهای جبرانناپذیر روز طبیعت در سالهای گذشته، گفت:از شهروندان عزیز تقاضا داریم از روشن کردن آتش در طبیعت جداً پرهیز کنند؛ زیرا هر شعله کوچک میتواند به یک فاجعه محیطزیستی تبدیل شود.
وی افزود: متأسفانه هر سال شاهد رهاسازی سبزههای عید در طبیعت هستیم. این کار باعث ورود گونههای غیربومی و بیمارگرها به اکوسیستم میشود.
این مقام مسئول با اشاره به آسیب به پوشش گیاهی اظهار داشت: شکستن شاخه درختان و چیدن گلوگیاهان، یک جرم محیطزیستی محسوب میشود.
عباسنژاد در ادامه بر جمعآوری زباله تأکید کرد:قبل از ترک محل، همه زبالههای خود را جمع کنید. بطری، پلاستیک و ته سیگار را در طبیعت رها نکنید؛ این زبالهها صدها سال در طبیعت میمانند و باعث مرگ جانوران میشود.
مدیرکل محیط زیست استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره حفاظت از حیوانات هشدار داد و گفت:به هیچ عنوان حیوانات وحشی را اذیت نکنید، به سوی آنان سنگ پرتاب نکنید، لانه پرندگان را تخریب نکنید و تخم پرندگان را برندارید،همچنین از بردن حیوانات خانگی به مناطق حفاظتشده خودداری کنید.
وی با اشاره به شکار غیرمجاز در روز طبیعت افزود:کشتن حلزون، کرم، حشرات یا هر جاندار کوچک در طبیعت، به بهانه ترس یا تفریح، کاملاً ممنوع است. این موجودات بخشی از زنجیره غذایی هستند و نابودی آنها به معنی نابودی طبیعت است.
