  1. استانها
  2. تهران
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

توصیه های محیط زیستی در روز طبیعت

تهران- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران،به مناسبت روز طبیعت، ضمن هشدار درباره تهدیدهای رایج این روز، تأکید کرد که شهروندان برای پایداری محیط‌زیست رفتار مسئولانه ای در طبیعت داشته باشند.

حسن عباس‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن هشدار درباره تهدیدهای رایج روز طبیعت، تأکید کرد که شهروندان برای حفظ امنیت و پایداری محیط‌زیست، رفتار مسئولانه‌ای در طبیعت داشته باشند.

عباس‌نژاد با اشاره به تخریب‌های جبران‌ناپذیر روز طبیعت در سال‌های گذشته، گفت:از شهروندان عزیز تقاضا داریم از روشن کردن آتش در طبیعت جداً پرهیز کنند؛ زیرا هر شعله کوچک می‌تواند به یک فاجعه محیط‌زیستی تبدیل شود.

وی افزود: متأسفانه هر سال شاهد رهاسازی سبزه‌های عید در طبیعت هستیم. این کار باعث ورود گونه‌های غیربومی و بیمارگرها به اکوسیستم می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به آسیب به پوشش گیاهی اظهار داشت: شکستن شاخه درختان و چیدن گل‌وگیاهان، یک جرم محیط‌زیستی محسوب می‌شود.

عباس‌نژاد در ادامه بر جمع‌آوری زباله تأکید کرد:قبل از ترک محل، همه زباله‌های خود را جمع کنید. بطری، پلاستیک و ته سیگار را در طبیعت رها نکنید؛ این زباله‌ها صدها سال در طبیعت می‌مانند و باعث مرگ جانوران می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره حفاظت از حیوانات هشدار داد و گفت:به هیچ عنوان حیوانات وحشی را اذیت نکنید، به سوی آنان سنگ پرتاب نکنید، لانه پرندگان را تخریب نکنید و تخم پرندگان را برندارید،همچنین از بردن حیوانات خانگی به مناطق حفاظت‌شده خودداری کنید.

وی با اشاره به شکار غیرمجاز در روز طبیعت افزود:کشتن حلزون، کرم، حشرات یا هر جاندار کوچک در طبیعت، به بهانه ترس یا تفریح، کاملاً ممنوع است. این موجودات بخشی از زنجیره غذایی هستند و نابودی آن‌ها به معنی نابودی طبیعت است.

کد مطلب 6789526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها