به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینیطایفه با بیان اینکه روز طبیعت نیاید تهدیدی برای محیطهای طبیعی باشد، اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن روز طبیعت (سیزدهم فروردین)، ضروری است همه شهروندان ملاحظات زیستمحیطی را با دقت رعایت کنند تا از آسیب به منابع طبیعی، زیستگاهها و حیاتوحش جلوگیری شود.
وی افزود: صیانت از طبیعت، نیازمند همکاری همهجانبه مردم است و یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند از بروز خسارات جلوگیری کند، پرهیز از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی، حاشیه تالابها و مراتع حساس است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان با اشاره به اینکه کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به وقوع آتشسوزیهای گسترده منجر شود، تصریح کرد: شهروندان باید در صورت نیاز به روشن کردن آتش، این کار را تنها در محلهای مجاز و کمخطر انجام دهند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.
حسینیطایفه همچنین خواستار جلوگیری از رهاسازی زباله در طبیعت شد و گفت: انباشته شدن زباله، علاوهبر ایجاد آلودگی زیستمحیطی، حیاتوحش را نیز تهدید میکند. از این رو لازم است شهروندان تمامی پسماندهای خود را جمعآوری و تا رسیدن به محل مناسب دفع، با خود حمل کنند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ پوشش گیاهی، تاکید کرد: آسیب به سبزه ها و نهالها، شکستن شاخه درختان و ورود خودرو به مناطق دارای پوشش گیاهی از مهمترین عوامل تخریب طبیعت در روز سیزدهبدر است و باید به طور جدی از آن پرهیز شود.
وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در دامان طبیعت باید به گونهای باشد که اثر تخریبی بر محیطزیست باقی نگذارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گیلان در پایان از تمامی گردشگران و خانوادهها خواست تا با رعایت توصیههای زیستمحیطی، الگویی مناسب از رفتار مسئولانه به نمایش بگذارند و روز طبیعت را به فرصتی برای پاسداشت ارزشهای محیطزیست تبدیل کنند.
