به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه دانشگاه خوارزمی در محکومیت تجاوز به محافل علمی، دانشمندان و بویژه دانشگاه علم و صنعت به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

آموزش و یادگیری نشانگر تعالی اندیشه و آگاهی تمدن ها و نماد پیشرفت فکری و اجتماعی بشر است. ایران در درازای تاریخ پرافتخار خود پرورش دهنده دانشمندان و ادیبان نامداری مانند ابن سینا، بیرونی و خوارزمی و فرودسی و سعدی و حافظ و مولانا بوده است و ملت ایران امروز به خود می بالد که سهم تاثیرگذاری در تمدن بشری داشته است.

دستاوردهای غرورآمیز علمی امروز دانشمندان و دانشگاه های ایران در ادامه مسیر علم پروری ایرانیان است که نخبگان دانشگاهی ایران را همچون پیشینیان خود به مرزهای دانش و پیشرفت علمی در برخی حوزه ها رسانده و ساخته های دست ایشان تحسین جهانیان را در پی داشته است.

رژیم جنایتکار اسرائیل به همراه آمریکای سلطه گر و تمامیت خواه که سالهاست مبلغ و مدعی دروغین آزادی و حقوق بشر هستند و به این بهانه جنایات بیشماری در گوشه و کنار جهان رقم زده اند، در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران نقاب از چهره خبیث خود برداشته و آشکارا به مدارس، محیط های علمی و دانشگاهی و دانشمندان ایران حمله و زیرساخت های علمی و آموزشی را نابود می کنند. آسیب به مراکز علمی و آموزشی، ضربه‌ای جبران ناپذیر به مسیر پیشرفت دانش و سرمایه مشترک بشری است. دانشگاه‌ خاستگاه عرضه اندیشه، نوآوری و بستری برای سازندگی و تربیت نسل‌های آینده‌ است و امنیت و حرمت این نهاد علمی و انسانی می باید در هر شرایطی پاس داشته شود.

دانشگاه خوارزمی ضمن هشدار در مورد هرگونه تهدید علیه زیرساخت های علمی و آموزشی و دانشمندان کشور و لزوم حفاظت و حراست از نهاد علم و اندیشه، جنایت متجاوزان به دانشگاه علم و صنعت را به شدیدترین وجه محکوم می کند و این حملات را ننگی در تاریخ بشریت و موجب شرم منادیان دروغین آزادی می داند و از همه ی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان آزاده جهان دعوت می‌کند تا در حمایت از امنیت و حرمت دانشگاه‌ها هم‌صدا شده و با محکوم کردن این حملات، خواهان توقف وارد آوردن هرگونه آسیب و تهدید به نهادهای علمی کشور شوند.

بی تردید وجود دانشگاه های آزاد و آباد زمینه ساز استمرار پیشرفت علم و خدمت دانشگاهیان به تمدن بشر است و این مسئولیت همگانی است که پاسدار و حافظ محیط های علمی و دانشگاهی باشند.