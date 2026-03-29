تأکید رئیس سازمان امور دانشجویان بر تداوم خدمات دانشگاهی در شرایط حساس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، جلسه کمیسیون مرکزی موارد خاص این سازمان با هدف رسیدگی به پرونده‌های تحصیلی دانشجویان، با حضور تمامی اعضا و به صورت ارتباط تصویری (برخط) برگزار شد.

دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در ابتدای این نشست، با تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات، به حوادث اخیر کشور اشاره کرد و گفت: شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب و جمعی از نخبگان و دانشجویان عزیز در تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی که مصادف با ایام ماه مبارک رمضان گشت، داغی بزرگ بر دل ملت ایران نهاد؛ اما این خون‌های پاک، عزم ما را برای صیانت از آرمان‌های انقلاب و تداوم مسیر علمی کشور جزم‌تر کرده است.

حبیبا با تأکید بر اینکه هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به دانشجویان ایجاد نشده است، برگزاری منظم جلسات تخصصی سازمان را گواهی بر ایستادگی و پویایی جامعه علمی کشور در برابر تهاجمات دشمن دانست.

وی با محکومیت شدید حملات بزدلانه استکبار جهانی به حریم مقدس دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تصریح کرد: هدف قرار دادن اساتید، دانشجویان و فضاهای آموزشی، اوج استیصال دشمن در برابر پیشرفت‌های علمی ایران مقتدر است. رژیم‌های جنایتکار بدانند که دانشگاه‌های ما سنگر دفاع از استقلال کشور هستند و با ترور و تخریب، چراغ علم در این سرزمین خاموش نخواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در بخش دیگری از سخنان خود بر پایداری فعالیت‌های اجرایی و ستادی تاکید کرد و افزود: به رغم تمام تهدیدها و تهاجمات، کلیه فعالیت‌های سازمان امور دانشجویان برای خدمت‌رسانی به دانشجویان عزیز با قوت برقرار است. برگزاری همین جلسه کمیسیون موارد خاص به‌صورت برخط و با حضور کامل اعضا، نمونه‌ای از استمرار جهاد اداری و آموزشی است تا هیچ وقفه‌ای در حل مشکلات دانشجویان ایجاد نشود.