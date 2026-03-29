تشکیل ۵۳۱ پرونده تخلف در طرح نظارتی رمضان و نوروز در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای طرح نظارتی از ۱۵ بهمن ماه سال گذشته اظهار کرد: این طرح تا ۱۵ فروردین ماه امسال ادامه خواهد داشت و در شرایط جنگی از تخلف گرانفروشان چشمپوشی نمیکنیم.
وی افزود: گزارشهای تلفنی مردم به سامانه ۱۲۴ در اولویت و ملاک عمل بازرسی قرار دارد و با قدرت و جدیت با متخلفان برخورد میشود.
مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۷۷۴ بازرسی در این مدت انجام شده است، تصریح کرد: این بازرسیها با برگزاری کشیک روزانه در دو شیفت صبح و عصر و همچنین گشتهای مشترک با تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف صورت گرفته است.
پورحیدری بیشترین تخلفات کشف شده و گزارشات مردمی به سامانه ۱۲۴ را مربوط به نان، میوه و صیفیجات، مرغ، شیرینی، آجیل و سایر مواد پروتئینی دانست.
وی ماحصل نظارتهای انجام شده را تشکیل ۵۳۱ پرونده برای متخلفان عنوان کرد و گفت: برخورد با گرانفروشی، احتکارکنندگان و قاچاق اقلام غیرمجاز با قاطعیت انجام شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به تشکیل روزانه اتاق وضعیت تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: این جلسات با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سایر مدیران کل مرتبط، دستگاههای نظارتی و بخش خصوصی به منظور رصد و پایش کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه کمبودها و آسیبهای اجتماعی برگزار میشود.
پورحیدری تشکیل پرونده ۹۹ میلیاردی را نشان از جدیت برخورد با تخلفات صنفی دانست و تأکید کرد: این روند همچنان در شرایط جنگی برای برخورد با متخلفان و اخلالگران بازار استمرار خواهد داشت و برخی پروندههای تخلف در دست بررسی است که به این ۵۳۱ پرونده قبلی اضافه خواهد شد.
نظر شما