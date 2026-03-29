  1. استانها
  2. قزوین
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

تشدید مجازات متخلفان بازار نوروزی در قزوین

تشدید مجازات متخلفان بازار نوروزی در قزوین

قزوین- معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین از بازرسی ۷۱۱ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی در طرح تشدید نظارت بازار نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت بیک گفت: طرح نظارت بازار نوروزی با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان از ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۴ در سطح استان آغاز و تاکنون به ۷۱۱ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی در قالب ۱۲۹ تیم سرکشی و ۳۰۰ فقره پرونده تخلف تشکیل و رسیدگی شده است.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی افزود: طی این مدت متخلفان به پرداخت ۱۷۱ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و ۱۳ واحد متخلف پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی شده اند.

بیک بیشترین فراوانی تخلفات حوزه کالا و خدمات را گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید و بی توجهی به شیوه نامه های صنفی مربوط به نانوایی ها، خواربار فروشی ها، فروشگاه های گوشت، مرغ و ماهی برشمرد.

به گفته بیک شهروندان می توانند گزارش های خود را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

کد مطلب 6786487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها