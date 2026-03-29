تشدید مجازات متخلفان بازار نوروزی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت بیک گفت: طرح نظارت بازار نوروزی با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان از ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۴ در سطح استان آغاز و تاکنون به ۷۱۱ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی در قالب ۱۲۹ تیم سرکشی و ۳۰۰ فقره پرونده تخلف تشکیل و رسیدگی شده است.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی افزود: طی این مدت متخلفان به پرداخت ۱۷۱ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و ۱۳ واحد متخلف پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی شده اند.

بیک بیشترین فراوانی تخلفات حوزه کالا و خدمات را گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید و بی توجهی به شیوه نامه های صنفی مربوط به نانوایی ها، خواربار فروشی ها، فروشگاه های گوشت، مرغ و ماهی برشمرد.

به گفته بیک شهروندان می توانند گزارش های خود را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.