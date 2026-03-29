به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اولین پاپ متولد آمریکا امروز در مراسم عید نخل در میدان سنت پیتر رو به جمعیت گفت: «خداوند به دعای جنگ‌افروزان گوش نمی‌دهد، بلکه آن را رد می‌کند».

وی ضمن انتقاد از جنگ‌افروزی آمریکا در منطقه غرب آسیا ، افزود: خدا جنگ را رد می‌کند و «هیچ کس نمی‌تواند [از خدا] برای توجیه جنگ استفاده کند». اولین هفته مقدس و عید پاک پاپ جدید در بحبوحه تجاوز مرگبار آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران فرارسیده که کل منطقه را درگیر کرده است.

اظهارات رهبر کاتولیک‌های جهان در اشاره به سخنان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، مطرح شده که از متون مقدس نقل کرد تا ادعای حمایت خدا از اقدام نظامی در ایران را برای توجیه جنگ مطرح کند.