۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

کنایه پاپ به دولت ترامپ: خدا با جنگ‌افروزان نیست

پاپ لئو چهاردهم تلاش برای توجیه جنگ و کشتار با سوءاستفاده از نام خدا را رد کرد؛ اظهاراتی که به گزارش سی‌ان‌ان، کنایه به ادعاهای دولت ترامپ بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اولین پاپ متولد آمریکا امروز در مراسم عید نخل در میدان سنت پیتر رو به جمعیت گفت: «خداوند به دعای جنگ‌افروزان گوش نمی‌دهد، بلکه آن را رد می‌کند».

وی ضمن انتقاد از جنگ‌افروزی آمریکا در منطقه غرب آسیا ، افزود: خدا جنگ را رد می‌کند و «هیچ کس نمی‌تواند [از خدا] برای توجیه جنگ استفاده کند». اولین هفته مقدس و عید پاک پاپ جدید در بحبوحه تجاوز مرگبار آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران فرارسیده که کل منطقه را درگیر کرده است.

اظهارات رهبر کاتولیک‌های جهان در اشاره به سخنان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، مطرح شده که از متون مقدس نقل کرد تا ادعای حمایت خدا از اقدام نظامی در ایران را برای توجیه جنگ مطرح کند.

    • به IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      به حرف پاپ کسی تره هم خرد نمی کند پاپ یک مقام تشریفاتی است مثل یک مجسمه یا یک مبل زیبا
    • IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خدای متعال، اصلا کافران چه کافران اهل کتاب مثل مسیحیان و یهودیان پس از نزول اسلام و چه کافران ملحد رو قبول ندارد که جنگ آن‌ها را قبول داشته باشد. برعکس دشمنان مسلمانان را دشمنان خودش می‌داند. مقامات آمریکا دنیا را به واسطه تسلط رسانه‌ای، احمق گیر آورده‌اند. البته خودشون احمقند
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      جناب آقای پاپ اگر واقعا مخالف این جنگ هستی تمام مسیحیان را بر علیه ترامپ کودک خوار در خیابان های سراسر جهان بسبح کن تا این موجود منحوس منزوی و نابود شود

