برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، از «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش این کشور، خواسته است تا بهصورت فوری از سمت خود استعفا داده و بازنشسته شود.
این خبر که توسط منابع رسمی پنتاگون تأیید شده است، نشاندهنده یک تغییر مهم در ساختار فرماندهی ارتش آمریکا است.
بر اساس گزارشها، این درخواست مستقیماً از سوی وزیر جنگ به ژنرال جرج ابلاغ شده و یک مقام ارشد پنتاگون نیز آن را تأیید کرده است.
رندی جرج از اوت ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) بهعنوان چهلویکمین رئیس ستاد ارتش آمریکا فعالیت میکرد.
پنتاگون در بیانیهای رسمی ضمن قدردانی از خدمات ژنرال جرج، اعلام کرد: «زمان آن رسیده است که تغییر در رهبری ارتش ایجاد شود.»
یک منبع نظامی آمریکایی نیز در گفتوگو با سیبیاس نیوز اظهار داشت که وزیر جنگ به دنبال فردی است که بتواند چشمانداز دونالد ترامپ و تیم او برای ارتش آمریکا را بهطور کامل اجرایی کند.
این تغییر در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز یک افسر ارشد سابق ارتش آمریکا، ایران را قدرت بیچون و چرای خلیج فارس خوانده بود.
رئیس ستاد ارتش، بالاترین مقام نظامی حاضر در وزارت ارتش آمریکاست. او یک مقام قانونی است که در پنتاگون مستقر است و دو نقش اصلی بر عهده دارد:
۱. مشاور ارشد نظامی وزیر ارتش: وزیر ارتش یک مقام غیرنظامی است که زیر نظر وزیر دفاع کار میکند. رئیس ستاد ارتش، مشاور نظامی درجهیک او محسوب میشود و در تمام امور مربوط به ارتش، مستقیماً به او گزارش میدهد. او همچنین سیاستها، طرحها و برنامههای ارتش را تدوین و اجرا میکند و بر واحدهای مختلف ارتش نظارت دارد.
۲. عضو ستاد مشترک ارتش: اینجا جایی است که قدرت واقعی این سمت مشخص میشود.
به عنوان عضو ستاد مشترک، رئیس ستاد ارتش به بالاترین نهادهای تصمیمگیرنده کشور مشاوره نظامی میدهد: شورای امنیت ملی، وزیر دفاع و رئیسجمهور آمریکا. یعنی او یکی از افرادی است که مستقیماً بر تصمیمات جنگی و امنیتی آمریکا تأثیر میگذارد.
از سال ۱۹۵۸ رئیس ستاد ارتش هیچ گونه فرماندهی عملیاتی بر نیروهای ارتش ندارد. فرماندهی واقعی در میدان نبرد بر عهده «فرماندهان رزمی» (combatant commanders) است که مستقیماً به وزیر دفاع گزارش میدهند.
پس نقش رئیس ستاد ارتش چیست؟ او ناظر و هماهنگکننده است. او به عنوان نماینده وزیر ارتش بر آموزش، تجهیز، سازماندهی و آمادگی تمام واحدهای ارتش نظارت دارد.
او مسئول این است که ارتش از نظر ساختاری، لجستیکی و نیروی انسانی آماده باشد، اما اینکه این نیروها چگونه در جنگ به کار گرفته شوند، تصمیم او نیست.در شرایط عادی، رئیس ستاد ارتش بالاترین افسر فعال در ارتش آمریکا است، مگر اینکه رئیس یا معاون ستاد مشترک ارتش (که بالاتر از او هستند) خودشان افسر ارتش باشند.
در واقع به خاطر عضویت در ستاد مشترک، حرف او در بالاترین سطح تصمیمگیری نظامی کشور شنیده میشود.
مخالفت با حمله زمینی به ایران علت برکناری ژنرال جرج
منابع آگاه علت برکناری ژنرال رندی جورج را که عملیاتهای بزرگی مانند «عملیات عزم ذاتی» را با کمترین تلفات رهبری کرده بود، به دلیل مخالفت با طرح انتحاری ورود زمینی برای اعزام نیروهای دلتا فورس به ایران بیان کردند.
در نهایت او توسط پیت هگست وزیر دفاع از مقام خود برکنار شد.
نظر شما