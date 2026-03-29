به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه یکشنبه با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان از بخشهای مختلف این دانشگاه که در پی حملات هوایی اخیر دچار آسیب شدهاند بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت خسارتها قرار گرفت.
در جریان این بازدید، استاندار اصفهان از تعدادی از ساختمانها و فضاهای آموزشی و پژوهشی که در حمله دوم هوایی آسیب دیدهاند دیدن کرد و با مسئولان دانشگاه درباره میزان خسارتها، ارزیابیهای فنی انجامشده و برنامههای پیشبینیشده برای بازسازی این بخشها گفتوگو کرد.
جمالینژاد در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت مراکز علمی اظهار کرد: هدف قرار دادن دانشگاهها اقدامی غیرقابل قبول و مغایر با اصول انسانی و موازین بینالمللی است، زیرا این مراکز نقش مهمی در تولید علم و تربیت نیروی انسانی متخصص دارند.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان از مراکز مهم علمی و فناوری کشور محسوب میشود، افزود: حمله به چنین مراکزی در واقع تلاش برای آسیب زدن به مسیر پیشرفت علمی کشور است، اما جامعه علمی با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.
استاندار اصفهان همچنین بر حمایت مدیریت استان از این دانشگاه تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی استان در کنار مسئولان دانشگاه قرار دارند تا خسارتهای واردشده هرچه سریعتر جبران شود و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: بازسازی بخشهای آسیبدیده با سرعت پیگیری خواهد شد تا شرایط عادی برای ادامه فعالیتهای علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان فراهم شود.
