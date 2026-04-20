به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح دوشنبه با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان از نزدیک آخرین وضعیت بخش‌ها و ساختمان‌های آسیب‌دیده این دانشگاه را پس از حملات اخیر مورد بررسی قرار داد. این بازدید در ادامه نظارت‌های پیشین استاندار انجام شد و تیمی از مدیران دانشگاه، کارشناسان ارزیابی خسارات و مسئولان اجرایی وی را همراهی کردند.

در جریان این بازدید، گزارش‌های دقیق و فنی درباره میزان آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی دانشگاه ارائه شد. براساس این گزارش‌ها، برخی فضاهای آموزشی، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات حیاتی دانشگاه نیازمند بازسازی فوری و تقویت زیرساختی هستند.

استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت نقش این دانشگاه در پیشبرد علم و فناوری کشور گفت: بازسازی دانشگاه صنعتی اصفهان با اولویت و بدون وقفه انجام می‌شود و اجازه نخواهیم داد آسیب‌ها خللی در فعالیت‌های علمی وارد کند.

وی همچنین خواستار تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای بازگشت سریع‌تر بخش‌های آسیب‌دیده به وضعیت پایدار شد.

در ادامه، موضوعاتی همچون تأمین منابع مالی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های استانی و تشکیل کارگروه ویژه بازسازی مورد بحث قرار گرفت. جمالی‌نژاد بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌ها برای بازگرداندن دانشگاه به وضعیت عادی و استمرار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد.

دانشگاه صنعتی اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز مهم علمی کشور، همواره نقشی تأثیرگذار در توسعه فناوری و پژوهش‌های کاربردی داشته و مسئولان استان بر بازسازی سریع و حفظ پویایی این مجموعه تأکید ویژه دارند.