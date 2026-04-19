قالیباف: تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم اظهار داشت: عرض تبریک و تسلیت دارم به کسانی که عزیزان خودشان را از دست دادند. از خداوند می‌خواهم به‌گونه‌ای عمل کنیم که مدیون مردم عزیزمان نباشیم.

وی افزود: بهتر بود که زودتر با مردم عزیزمان صحبت کنم، اما مشغله‌های کاری کمتر به من این فرصت را داد. دانستن حق مردم ماست و این وظیفه ماست.

قالیباف با اشاره به نقش آمریکا در آغاز درگیری‌ها تصریح کرد: «آمریکا براساس حیله‌گری خود باز هم در وقت مذاکره این کار را کرد. در جنگ ۱۲ روزه در ابتدا فرماندهان را به شهادت رساندند و در این جنگ، اما ما را در یک جلسه دفاعی به شهادت رساندند؛ یعنی باز هم آن خوی جنایتکاری اتفاق افتاد.»

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی سوم هم با حیله‌گری آمریکا در وسط مذاکرات آغاز شد و هر دو جنگ را با ترور فرماندهان و امام‌شهیدمان شروع کردند، اما ما تجربه جنگ ۱۲ روزه را داشتیم.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه تأخیر ۱۴ ساعته در عکس‌العمل ما شکل گرفت، اما در جنگ تحمیلی سوم با وجود اینکه فرمانده‌کل قوا، فرمانده سپاه، رئیس ستادکل به شهادت رسیدند و این می‌توانست همانند جنگ قبلی تأخیر چندین‌ساعته ایجاد کند، اما دیدید بلافاصله پاسخ ما آغاز شد.

وی با توجه به نقش مردم در صحنه ابراز کرد: امام شهید گفت: "خدا مردم را مبعوث کرد. " و امروز بعد از چهل و چند روز معنی این کلام را به عینه درک کردیم، مردم خودشان امام و امت شدند؛ خدا آنها را هدایت کرد.

قالیباف با تأکید بر اینکه "ما در این جنگ هم از نظر کمّی و هم کیفی و طراحی، یک سر و گردن بالاتر بودیم. " گفت: امروز دشمن این را باور نمی‌کند، اما در میدان آن را دید.

وی تأکید کرد: نزدیک ۵۰ شب است مردم در خیابان‌ها هستند. در حوزه فنی ۱۷۰ تا ۱۸۰ پهپاد را زدیم، جنگ قبلی چنین قابلیتی نداشتیم، همه اینها در عرض هفت ـ هشت ماه رخ داد. زدن اف‌ـ‌۳۵ یک اتفاق نیست؛ حاصل زحمات و قابلیت‌های طراحی در ابعاد مختلف است.

رئیس مجلس با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی گفت: این به‌معنی این نیست که ما در قدرت نظامی از آمریکا قوی‌تر هستیم؛ معلوم است که امکانات آنها بیشتر است، اما مردم می‌گویند ما آنها را نابود کردیم؛ ما نابودشان نکردیم، ما در این جنگ خود را برنده می‌دانیم، ما توانستیم.

وی اضافه کرد: تجهیزات و امکانات مهم است، اما همیشه تعیین‌کننده نیست. ما با طراحی و آمادگی توانستیم جنگ را پیش ببریم. دشمن در مورد ملت ما و طراحی نظامی اشتباه می‌کند.

قالیباف بیان کرد: برای همین ترامپ درخواست آتش‌بس دارد، چون اهداف دشمن محقق نشده است. او می‌خواست در دو ـ سه روز ایران را تسخیر کند؛ امروز بیش از ۴۰ روز جنگیدیم و مجبور شده است آتش‌بس بخواهد.

وی ادامه داد: هرچه پیش رفتیم توان آفندی ما از بین که نرفت هیچ، دقیق‌تر هم شد. ما سری قبل در لانچرها آسیب‌پذیر بودیم، اما این‌بار در اصفهان افتضاحی بدتر از طبس ایجاد شد.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: آنها به‌دنبال آشوب‌های داخلی قبل و بعد جنگ بودند، تصمیم گرفتند حمله زمینی انجام دهند، اما نتوانستند، می‌خواستند با بهانه گشایش تنگه هرمز حمله کنند، اما ناتو و بقیه کمکشان نکردند.

وی افزود: ما در این صحنه به اعتراف خودشان و افکار عمومی دنیا پیروزیم. ما یک میدان خیابان و یک دیپلماسی داریم که من آن را دیپلماسی اقتدار می‌نامم.

قالیباف تصریح کرد: امروز خیابان باعث شد ما در میدان، با قدرت بایستیم. بخشی از خواسته‌های ما باید تثبیت شود؛ اینجا دیپلماسی اقتدار باید وارد میدان شود.

وی تأکید کرد: مذاکره یک روش مبارزه است. از مردم می‌خواهم این سه میدان را که در حقیقت یک میدان است، تثبیت کنند، هیچ‌گونه وادادگی نخواهیم داشت.

رئیس مجلس بیان داشت: ما به دشمن هیچ اعتمادی نداریم، در همین لحظه ممکن است جنگ را تشدید کند، مذاکره می‌کنیم، اما آماده اقدامات لازم هستیم.

وی گفت: دشمن یک مجموعه ۱۵ بندی را توسط کشورهایی منتقل می‌کرد، این موضوع از طریق پاکستان به ما منتقل شد، و در نشست شورای‌عالی امنیت ملی به‌صورت دقیق بررسی شد، این موضوع مربوط به حدود ۳۶ مین روز جنگ بود، تا قبل از آن محکم ایستاده بودیم. وقتی ترامپ اولتیماتوم می‌داد و تهدید می‌کرد؛ "زیرساخت می‌زنم. "، ما نیز گفتیم؛ "ما هم زیرساخت می‌زنیم. "، گفت؛ "جهنم درست می‌کنم. "، گفتیم؛ "اگر جهنمی درست کنی، اول این جهنم برای خانواده‌های آمریکایی و بقیه دنیاست، بله به ما نیز آسیب می‌رسد، اما قبل از آن به تو آسیب می‌رسد".

قالیباف ابراز کرد: وقتی دشمن نتوانست خواسته‌هایش را از طریق قدرت نظامی بر ما تحمیل کند و نتوانست با اولتیماتوم‌هایش ما را تحت‌تأثیر بگذارد و دید که محکم در میدان ایستاده‌ایم، از طریق کشورهای مختلف پیغام ارسال کرد، البته بگویم همین امروز هم محکم‌تر از روزی که آتش‌بس برقرار نبود؛ ایستاده‌ایم.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های ما در شروط ده‌گانه این بود که حزب‌الله نیز شامل آتش‌بس است.

وی ادامه داد: سالیان سال است که حزب‌الله با رژیم صهیونیستی می‌جنگد، اما جنگ اخیر را حزب‌الله به‌خاطر جمهوری اسلامی انجام داد، جبهه مقاومت به کمک جمهوری اسلامی آمد، لذا برقراری آتش‌بس باید حتماً شامل آنها هم می‌شد و جزو شروط ایران برای آتش‌بس در منطقه بود.

قالیباف یادآور شد: توییت نخست‌وزیر پاکستان وقتی برای آتش‌بس دعوت کرد، تأکید کرد که لبنان نیز مشمول آتش‌بس است. وقتی پاکستان رفتیم آتش‌بس در لبنان اعلام شد، اما به‌درستی اجرا نشد و بنده نیز در توییتی که منتشر کردم؛ گفتم آمریکا مکلف است آتش‌بس در لبنان را تکمیل و تثبیت کند، و آنان هم از ما می‌خواستند اگر این آتش‌بس در لبنان اتفاق افتاد، تردد در تنگه هرمز را عادی کنیم.

وی تأکید کرد: ما همیشه دنبال عادی شدن تردد در تنگه هرمز بودیم و الآن نیز هستیم، اگر الآن نیز متوقف شده بود به‌خاطر این بود که آتش‌بس به‌صورت کامل در لبنان برقرار نشده بود.

رئیس مجلس ادامه داد: با تلاش آمریکا برای مین‌روبی قاطعانه برخورد کردیم و آن را نقض آتش‌بس می‌دانیم و تا مرحله درگیری پیش رفتیم، اما دشمن عقب‌نشینی کرد.

وی اضافه کرد: در اسلام‌آباد به هیئت آمریکایی گفتم که اگر مین‌روب آنها از مکان خود ذره‌ای جلوتر برود، قطعاً به آن شلیک می‌کنیم، ۱۵ دقیقه فرصت خواستند تا دستور برگشت بدهند و دادند.

قالیباف بیان داشت: اگر امروز در تنگه ترددی انجام می‌شود، کنترل تنگه در دست ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها چند روز است که اعلام محاصره کرده‌اند، این تصمیمی ناشیانه و از روی نادانی است، امکان ندارد دیگران بتوانند از تنگه هرمز عبور کنند ولی ما نتوانیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه اگر آمریکا محاصره را رها نکند، حتماً تردد در تنگه هرمز محدود خواهد شد، گفت: این‌که با اشتباه آنها ظرفیت تنگه هرمز برای ما قابل استفاده شد، لطف خدا بود و نتیجه اخلاص مردم و خون شهداست، این ماجرا شبیه داستان حضرت موسی (ع) شد که فرعون همه پسرها را می‌کشت تا حضرت موسی (ع) را از بین ببرد، اما خواست خدا این بود که ایشان در کاخ همان فرعون رشد کند.

وی ادامه داد: گفتیم اگر آمریکا دنبال آتش‌بس است باید ترامپ در توییت خود اعلام کند که درخواست آتش‌بس دارد تا همه بدانند این درخواست از سوی آنان بوده است و این دیپلماسی اقتدار است.

قالیباف افزود: ما پیروز میدان بودیم و دشمن به هیچ‌کدام از ۹ هدف خود نرسیده بود و ایران نیز بر تنگه مسلط بود.

وی متذکر شد: تنگه هرمز تنگه‌ای است که مردم دنیا و کشورها باید از آن استفاده کنند، ما متوجه این موضوع هستیم، ما مثل آمریکا نیستیم که ببلعیم و هرچه را می‌خواهیم، ببریم.

رئیس مجلس تأکید کرد:، اما اجازه نمی‌دهیم آمریکایی‌ها بگویند؛ "ما در تنگه هرمز منافع داریم. " و بخواهند در آن دخالت کنند، ما مواظب حقوق و حق کشورهای دنیا با پروتکل‌های خودمان هستیم.

وی تصریح کرد: روشن می‌گویم چند روز است تنگه هرمز را محاصره کرده‌اند؛ یعنی همه دنیا از آن عبور کنند جز ایران! عجب تصمیم نادانی و احمقانه‌ای! مگر امکان‌پذیر است همه از تنگه هرمز عبور کنند جز ایران؟ این اشتباه دیگر آنان است. اگر محاصره را رها نکنید، حتماً تردد در تنگه هرمز محدود خواهد شد و تردیدی در آن نیست.

قالیباف ادامه داد: دیروز نیز به آقای عاصم منیر گفتم دشمن نباید اقداماتی مثل محاصره دریایی که موجب نقض آتش‌بس است انجام دهد.

وی گفت: در اسلام‌آباد، آقای ونس گفت؛ "من با حسن نیت آمده‌ام برای صلح پایدار. "، من هم پاسخ دادم؛ "قبل از سفر یک توییت داشتم و شما حتماً دیده‌اید؛ آن‌جا نوشتم: «ما هم با حسن‌نیت به اسلام‌آباد می‌رویم، اما با بی‌اعتمادی.»، ما به شما هیچ اعتمادی نداریم".

رئیس مجلس ادامه داد: رئیس‌جمهور شما توییت زده است که اگر تا ۲۴ ساعت برای مذاکره تصمیم نگیرند، معلوم نیست زنده باشند، گفتم؛ "این رفتار شما آمریکایی‌هاست و ما تا آخر ایستاده‌ایم".

وی تصریح کرد: این حرف‌ها همزمان با حضور مین‌روب‌ها در تنگه بود، آنجا گفتم؛ "ما جنگ‌طلب نبودیم، اما آماده جنگ بودیم و هستیم".

قالیباف در ادامه سخنان خود اظهار داشت: رسانه‌های آمریکایی گفتند؛ "هیئت ایرانی بسیار سرسخت و مقتدرانه به‌روی اصول خود ایستادند. "، و راهبرد اصلی هیئت ایرانی نیز تدابیری بود که رهبر معظم انقلاب گفتند و تدابیری بود که امام شهید ما نیز داشتند، هیچ‌وقت خارج از این تدابیر بحثی را دنبال نکردیم و دنبال نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: مذاکره نیز یک روش مبارزه برای تکمیل میدان و استیفای حق مردم حاضر در خیابان و انجام خواسته‌های آنان است. مردم در عرصه خیابان، نیروهای مسلح ما در عرصه نظامی و بنده نیز به‌عنوان یک رزمنده در حوزه مذاکرات خواسته‌های آنان را دنبال می‌کنم.

رئیس مجلس با ابراز اینکه "من هرگز داوطلب این‌که مذاکره‌کننده باشم نبودم. "، گفت: من باقی‌مانده رزمندگان هستم و بدون شک هیچ توفیقی برای من به‌جز شهادت نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز چه کاغذهای مذاکره و چه کالک‌های نقشه‌های جنگی برای من یکی است.

قالیباف تأکید کرد: هم جانم را آماده‌ام تقدیم کنم و هم آبرویم را، هم حاضریم خون بدهیم و هم حاضریم خون دل بخوریم، مهم این است که حق ملت و سرافرازی ایران حفظ شود.

وی تصریح کرد: همه ما تحت رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای پیش می‌رویم.

رئیس مجلس در پاسخ به این سؤال؛ "چرا مذاکره با آمریکا را تکذیب کردید ولی چند روز بعد به اسلام‌آباد رفتید؟ "، گفت: اول بگویم اگر ما همان موقع که ترامپ گفت در حال مذاکره با آمریکا بودیم این‌همه اولتیماتوم برای چه بود؟ چرا تهدید به زدن زیرساخت‌ها می‌کرد؟

وی یادآور شد: از بصیرت، شجاعت و غیرت ملت ایران و بانوان ایرانی که باغیرت‌تر از مردان ما در میدان بودند متشکرم، وقتی گفتند می‌خواهند پل‌ها و نیروگاه‌های ما را بزنند وقتی دیدم آنان دست زن‌وبچه‌های خود را گرفته زنجیره‌های انسانی دور این نیروگاه‌ها و پل‌ها درست کردند شرمنده آنان شدم.

قالیباف همچنین گفت: به ونس گفتم؛ "ملت ایران شجاع، محترم و باادب هستند. "، در تاریخ جایی را پیدا نمی‌کنید که ایرانی‌ها استقلال خود را از دست داده باشند.

وی با تأکید بر اینکه این ملت توانست ابرقدرت و رژیم سفاک صهیونیستی را زمین‌گیر کند، تصریح کرد: ما تا ۴۸ ساعت قبل از آتش‌بس هیچ مذاکره‌ای انجام ندادیم، ترامپ استاد دروغ گفتن و جنگ روانی است روز گذشته ۸ توئیت منتشر کرد که ۷ مورد آن دروغ بود.

رئیس مجلس با اعلام اینکه مذاکرات از زمانی شروع شد که ترامپ توئیت درخواست آتش‌بس را منتشر کرد، گفت: مذاکرات ما از شنبه که به پاکستان رسیدیم آغاز شد و قبل از آن صرفاً در ۴۸ ساعت آخر جنگ و منتهی به آتش‌بس، از طریق پاکستان تبادل پیام صورت گرفت.

وی در خصوص آتش‌بس نیز گفت: در توافق آتش‌بس، حزب‌الله جزئی از توافق بود البته بعداً دیدیم در داخل لبنان برخی مقامات مواضعی داشتند. رویکرد ما این بود که ورود ما به چارچوب ۱۰ بندی مذاکره وقتی خواهد بود که آتش‌بس لبنان برقرار شود و اموال ایران آزاد.

قالیباف یادآور شد: اساساً نشست اول ما با آقای عاصم منیر در اسلام‌آباد بر سر همین موضوع آتش‌بس لبنان بود، اولین نشست وی با آمریکایی‌ها نیز با همین موضوع بود، از همان‌جا دیدیم که پیگیری‌های آنها برای آتش‌بس شروع شد، حتی در یک روز که دشمن صهیونیستی برای یک منطقه در بیروت اعلان تخلیه داده بود ما آنجا اعلام کردیم که اگر این مناطق را بزند ما هم می‌زنیم و نزد.

وی ابراز کرد: ما آنجا اعلام کردیم که اگر به آتش‌بس لبنان پایبند نباشند ما نیز هم می‌زنیم و هم مذاکره را قطع می‌کنیم. در مذاکرات سه‌جانبه خیلی تأکید داشتیم که ما کاملاً به آمریکا بی‌اعتمادیم و روشن آن را بیان کردیم.

رئیس مجلس بیان داشت: اکنون نیز در چند موضوع هسته‌ای و تنگه هرمز اختلاف نظر داریم البته نفس مذاکره برای تفاهم است ولی ما اصول خود را داریم.

وی در همین راستا اضافه کرد: چیزی که برای ما اصل است بی‌اعتمادی به آمریکاست ما حسن‌نیت داریم و صلح پایداری می‌خواهیم که دوباره جنگ تکرار نشود، رژیم صهیونیستی و آمریکا مدام چرخه جنگ ـ آتش‌بس و صلح داشتند باید این چرخه بشکند و صلح پایدار باشد و تضمین شود که دیگر جنگ تکرار نخواهد شد.

قالیباف اظهار داشت: تلاش شد در ترکیب هیئت مذاکره‌کننده ما سلایق مختلف حضور داشته باشند و اصلاً رویکرد جناحی و سیاسی نداشتیم، همچنین مذاکرات اسلام‌آباد، بی‌اعتمادی ما را برطرف نکرد، اما تصور می‌کنم درک دو طرف از یکدیگر واقعی‌تر شد.

وی همچنین خیابان را محور اصلی دانست و افزود: این محور هم حوزه نظامی و نیروهای مسلح و هم عرصه دیپلماسی را تقویت می‌کند و کار را پیش می‌برد، معتقدیم اثر حضور ملی و مقاومت همه‌جانبه مردم و حضور در خیابان بعینه می‌تواند به عرصه نظامی و دیپلماسی کمک کند، همه این موارد مبارزه با روش‌های مختلف است.