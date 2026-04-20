قهرمانی تاریخی استقلال با یک نقطه تاریک/ تصمیم انضباطی کار را تمام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال زنان ایران در فصلی که با حضور ۱۲ تیم برگزار شد شاهد رقابتی فشرده و در نهایت قهرمانی زودهنگام و تاریخی تیم استقلال تهران بود. این فصل که با یک رکورد کم‌سابقه در پایداری تیم‌ها همراه بود در آستانه هفته‌های پایانی با وقوع جنگ تحمیلی و توقف ناگهانی مسابقات مواجه شد. در نهایت قهرمان این دوره نه در زمین بازی بلکه با صدور یک رأی انضباطی تعیین شد. اتفاقی که به دلیل عملکرد فنی خیره‌کننده استقلال در طول فصل تردید چندانی در مورد شایستگی آن‌ها باقی نگذاشت.

‏ تصمیم انضباطی و اعلام قهرمانی

در حالی که لیگ برتر فوتسال زنان به هفته نوزدهم رسیده بود وقوع جنگ تحمیلی باعث شد تا ادامه رقابت‌ها متوقف شود. در این میان یک بازی معوقه از هفته‌های قبل نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن قهرمان ایفا کرد. در این مسابقه تیم استقلال به مصاف نماینده مشهد رفت. در جریان این بازی پس از اعتراض‌های مکرر تیم مشهدی به داوری بازیکنان این تیم زمین را ترک کردند و از ادامه مسابقه خودداری کردند. با توجه به قوانین فوتسال کمیته انضباطی فدراسیون پس از بررسی این اتفاق نتیجه بازی را ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.

در جدول رده‌بندی استقلال با ۵۲ امتیاز و اختلاف ۹ امتیاز از دو تیم تعقیب‌کننده خود یعنی پالایش نفت آبادان و فولاد هرمزگان پیش بود. با توجه به اینکه تنها سه هفته (۹ امتیاز ممکن) تا پایان رقابت‌ها باقی مانده بود این اختلاف ۹ امتیازی عملاً امکان جبران را از رقبای استقلال سلب کرد و قهرمانی زودهنگام آبی‌های تهران را تضمین کرد.

‏سلطه آماری استقلال در فصل نخست

قهرمانی استقلال در نخستین سال حضورش در لیگ برتر فوتسال زنان نه یک شگفتی بلکه نتیجه عملکردی فوق‌العاده و سلطه‌گرانه بود. این تیم که زیر نظر شهناز یاری سرمربی سابق تیم‌های ملی ایران و عراق هدایت می‌شد توانست تقریباً تمامی رکوردهای آماری لیگ را به نام خود ثبت کند.

‏* بهترین خط حمله و دفاع:

استقلال در ۱۹ بازی ۷۱ گل به ثمر رساند و عنوان بهترین خط حمله را از آن خود کرد. این تیم همچنین با دریافت تنها ۸ گل در طول فصل بهترین خط دفاعی لیگ را داشت.

* تفاضل گل بی‌نظیر:

تفاضل گل استقلال در پایان هفته نوزدهم ۶۳+ بود. این در حالی است که تفاضل گل پالایش نفت آبادان ۴۵+ و فولاد هرمزگان ۲۹+ بود آماری که نشان‌دهنده برتری مطلق استقلال در هر دو فاز هجومی و دفاعی بود.

* عناوین فردی:

بازیکنان استقلال علاوه بر موفقیت تیمی عناوین فردی مهمی از جمله خانم گل و بهترین پاسور لیگ را نیز کسب کردند که نشان‌دهنده عمق و کیفیت بالای این تیم بود.

‏تنها نقطه تاریک آبی‌ها و پایداری لیگ

با وجود عملکرد تقریباً بی‌نقص تنها نقطه تاریک در کارنامه استقلال شکست یک بر صفر مقابل نفت امیدیه در هفته نهم بود. این شکست که روی یک غافلگیری رخ داد باعث شد تا استقلال نتواند عنوان قهرمانی بدون باخت را به دست آورد.

یکی از نکات قابل توجه این فصل نیز پایداری تیم‌ها بود. در ادوار گذشته لیگ برتر زنان به دلیل مشکلات مالی انصراف تیم‌ها از ادامه رقابت‌ها پیش از پایان لیگ اتفاقی رایج بود. اما در این فصل تمامی ۱۲ تیم حاضر در لیگ تا هفته‌های پایانی در رقابت‌ها حضور داشتند و این نشان می‌دهد که لیگ فوتسال زنان ایران در مسیر ثبات و حرفه‌ای‌تر شدن قرار گرفته است.