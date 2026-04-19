۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر؛

اورانیوم غنی شده را به آمریکا و هیچ کشوری تحویل نمی‌دهیم

اورانیوم غنی شده را به آمریکا و هیچ کشوری تحویل نمی‌دهیم

رئیس دفتر حفاظت منافع کشورمان در مصر تاکید کرد که ایران تصمیمی برای تحویل دادن اورانیوم غنی شده خود به آمریکا یا هیچ کشور دیگری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجتبی فردوسی پور» رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیروزی‌های خیالی را برای گرفتن امتیاز از ایران در مذاکرات را مطرح می‌کند و این ادعاها واقعیت ندارد.

وی افزود: اورانیومِ غنی‌شده را به آمریکا یا هیچ کشور دیگری تحویل نمی‌دهیم و ایران چنین تصمیمی ندارد.

فردوسی پور گفت: مسئولیت تنش در هرمز با آمریکا است، چرا که تنگه پیش از جنگ باز بود و وضعیت کنونی حاصل اقدامات آمریکا است.

رئیس دفتر حفاظت منابع کشورمان در ادامه اظهار داشت: ما مذاکره برای مذاکره انجام نمی‌دهیم؛ همه مطالبات ما باید تأمین شود.

    علی IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      واما دومین گزینه ای که بلافاصله میبایست اجرایی کردبستن تنگه راهبردی باب المندب ومین ریزی درکانالهای ترددبین اللملی است اگردوتانفتکش ویاکشتی تجاری درمسیرهای جایگزین باب المندب بروی مین برونداقتصاد اروپاوآمریکا دقیقا مثل یک بادکنک خواهدترکید...آن وقت دلاری برای شیطان بزرگ باقی نخواهدماندتابواسطه آن بخواهددرجهان قلدری کند....باتشکر

