به گزارش خبرگزاری مهر، «مجتبی فردوسی پور» رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیروزی‌های خیالی را برای گرفتن امتیاز از ایران در مذاکرات را مطرح می‌کند و این ادعاها واقعیت ندارد.

وی افزود: اورانیومِ غنی‌شده را به آمریکا یا هیچ کشور دیگری تحویل نمی‌دهیم و ایران چنین تصمیمی ندارد.

فردوسی پور گفت: مسئولیت تنش در هرمز با آمریکا است، چرا که تنگه پیش از جنگ باز بود و وضعیت کنونی حاصل اقدامات آمریکا است.

رئیس دفتر حفاظت منابع کشورمان در ادامه اظهار داشت: ما مذاکره برای مذاکره انجام نمی‌دهیم؛ همه مطالبات ما باید تأمین شود.