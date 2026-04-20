تحقق تجمیع بیش از ۲۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی روز دوشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر جلوگیری از خرد شدن اراضی و افزایش بهره ‌وری تولید، عملیات تجمیع اراضی در شهرستان‌های تابعه استان با جدیت پیگیری شد، که در نهایت منجر به صدور اسناد یکپارچه برای قطعات اراضی تجمیع شده بالای ۱۰ هکتار و در مجموع برای ۲ هزار و ۶۱۳ هکتار اراضی تجمیع شده از پهنه‌های کشاورزی استان گردید.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در نوسازی بخش کشاورزی افزود: تجمیع اراضی یکی از اولویت‌های راهبردی ما در سال گذشته بود.

این اقدام نه تنها گامی بلند در جهت توسعه پایدار محسوب می‌شود، بلکه زیرساخت لازم برای ورود تکنولوژی‌های نوین، تسهیل در کشاورزی مکانیزه و بهینه‌سازی مصرف منابع آبی را فراهم می‌آورد.

احمدی افزود: موفقیت در اجرای این طرح مدیون همکاری نزدیک کشاورزان و تلاش شبانه‌روزی کارشناسان این حوزه بوده و ابراز امیدواری کرد که این روند در سال جاری (۱۴۰۵) نیز با شتاب بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.