هشدار بارش باران و رعدوبرق شدید دراکثر نقاط کشور؛ کاهش دما تا ۱۰ درجه

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین) در برخی نقاط استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان، همدان، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و غرب مازندران، قم، سمنان، شمال بوشهر، فارس و برخی نقاط استانهای یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیشبینی میشود.
وی افزود: در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف و در مناطق مستعد تگرگ دور از انتظار نیست. بیشینه بارشها طی این مدت در استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، نیمه شمالی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، جنوب آذربایجان غربی و همدان رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (سهشنبه، یکم اردیبهشت) این سامانه در استانهای خوزستان، بوشهر، نیمه غربی فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام و برخی مناطق شمالی فعال است. وی افزود: روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت) نیز در شمالشرق، استانهای شمالی و با شدت کمتر در برخی مناطق شمالغرب و جنوب کشور تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: روز پنجشنبه (۳ اردیبهشت) سامانه بارشی در برخی نقاط جنوب و جنوبشرق کشور فعال خواهد بود، همچنین امروز به جز نوار شرقی، در غالب مناطق کشور کاهش دما رخ میدهد و در استانهای شمالی و اردبیل افت دما بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیائیان تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۳۱ فروردین) قسمتی ابری است و در برخی ساعات با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک همراه خواهد بود. حداقل دما ۱۵ و حداکثر دما ۲۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعدوبرق رخ میدهد. تا روز سهشنبه نیز در برخی ساعات بارش باران، رعدوبرق و تگرگ بهویژه در نیمه شمالی و غربی استان مورد انتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: تا روز چهارشنبه در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان تهران، بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی، با احتمال گردوخاک و کاهش موقت شعاع دید پیشبینی میشود و از روز دوشنبه و سهشنبه، کاهش نسبی دما در تهران نیز مورد انتظار است.
نظر شما