حشد الشعبی: هدف قرار دادن خبرنگاران «جنایت جنگی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهند العقابی»، مدیر اطلاع‌رسانی حشد الشعبی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی ترور دو خبرنگار لبنانی، به نام های «فاطمه فتونی» و «علی شعیب»، توسط رژیم صهیونیستی را به‌ شدت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه هدف قرار دادن خبرنگاران در هنگام انجام مأموریت رسانه‌ای یک جنایت جنگی محسوب می‌شود، گفت: «خبرنگاران لبنانی در حالی هدف قرار گرفتند که مشغول انجام وظیفه حرفه‌ای خود بودند و چنین اقدامی با همه معیارها یک جنایت محسوب می‌شود.»

العقابی در ادامه با اشاره به شرایط خبرنگاران در مناطق درگیری افزود: «خبرنگاران عراقی در بسیاری از کشورها و میدان‌ها مورد هدف قرار گرفته‌اند، اما کشورهای بزرگ این مسئله را محکوم نکرده‌اند.»

مدیر اطلاع‌رسانی حشد الشعبی همچنین از سکوت نهادهای بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: «سازمان‌های حقوق بشری امروز غایب هستند و هیچ اقدامی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام نمی‌دهند.»

وی با تأکید بر لزوم حمایت جامعه بین‌المللی از خبرنگارانی که در جریان جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه هدف قرار می‌گیرند، افزود: «خون شهدا هدر نخواهد رفت.»