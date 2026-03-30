گذر ابر در آسمان و ناپایداری دریایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر پیش بینی و محدوده شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی، به ویژه در بعدازظهر و شب مواج خواهد بود.
او افزود: توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی تا حد امکان از تردد دریایی خودداری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد گفت: از فردا تا پنجشنبه ۱۳ فروردین، تداوم وزش بادهای غربی برروی دریا، افزایش و گذر ابر در آسمان پیش بینی میشود و وقوع رگبار بهاری باران در پارهای از نقاط استان احتمال دارد.
او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۳ درجهای دما در استان پیش بینی میشود.
