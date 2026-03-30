  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۶

گذر ابر در آسمان و ناپایداری دریایی در هرمزگان

بندرعباس-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز گذر ابر در آسمان استان و ناپایداری دریایی در مناطق دریایی استان پیش بینی می شود و دریا نسبتا مواج خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر پیش بینی و محدوده شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی، به ویژه در بعدازظهر و شب مواج خواهد بود.

او افزود: توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی تا حد امکان از تردد دریایی خودداری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد گفت: از فردا تا پنجشنبه ۱۳ فروردین، تداوم وزش بادهای غربی برروی دریا، افزایش و گذر ابر در آسمان پیش بینی می‌شود و وقوع رگبار بهاری باران در پاره‌ای از نقاط استان احتمال دارد.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در استان پیش بینی می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها