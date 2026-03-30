بروجردی: زمان خروج ایران از NPT فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در یک گفتگوی خبری تلویزیونی، با انتقاد شدید از عملکرد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار کرد: بسیار تأسفبار است که فردی در جایگاه مدیرکل آژانس که مسئولیت سنگینی در قبال نظارت بر فعالیتهای هستهای در چارچوب صلحآمیز دارد، چنین مواضعی اتخاذ میکند. در حالی که یک مرکز هستهای در چارچوب فعالیتهای صلحآمیز یک کشور مورد هدف قرار میگیرد، انتظار میرود آژانس موضعی مسئولانه اتخاذ کند، اما در مصاحبه اخیر، تعابیری مطرح شد که نشان میدهد این مقام بینالمللی تا چه اندازه تحت تأثیر رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد.
بروجردی همچنین از طرح موضوع استفاده از بمب اتمی علیه ایران نیز انتقاد و این اظهارات را «نابخردانه» توصیف کرد و گفت: چنین مواضعی با مسئولیتهای مدیرکل آژانس همخوانی ندارد.
وی بیان کرد: با توجه به این اظهارات گروسی، پیشنهاد میشود که از این پس، هیچگونه ملاقات رسمی از سوی وزیر امور خارجه ایران با این مقام صورت نگیرد و نام وی در فهرست تحریمها قرار گیرد.
بروجردی در ادامه، گفت: نمایندگان بهطور جدی موضوع خروج از NPT را دنبال میکنند، چراکه ادامه عضویت در این پیمان به این معناست که ایران ضمن پایبندی کامل به تعهدات و محدود کردن فعالیتهای هستهای خود به اهداف صلحآمیز، تحت شدیدترین بازرسیها قرار گیرد، اما در مقابل، نهتنها حمایتی دریافت نکند، بلکه مراکز هستهای آن نیز هدف حمله قرار گیرد، بدون آنکه حتی محکومیتی از سوی مدیرکل آژانس مطرح شود.
وی در ادامه به پیامدهای بازرسیهای آژانس اشاره و تصریح کرد: این بازرسیها در عمل میتواند زمینهساز سوءاستفاده و حتی جاسوسی شود، چراکه این افراد قابل اعتماد نیستند و اطلاعاتی را منتقل میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به شرایط بهوجود آمده، عضویت ایران در NPT دیگر موضوعیتی ندارد و به نظر میرسد دیدگاه غالب در میان نمایندگان مجلس نیز همین است که پس از این تحولات، دلیلی برای پذیرش این سطح از محدودیتها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ما به دنبال بمب اتمی نیستیم، اما قرار نیست هم قواعد بازی را رعایت کنیم و هم در معرض بمباران قرار بگیریم و در یک جمعبندی، زمان خروج از NPT فرا رسیده است.
این نماینده مجلس در ادامه بر تسلط ایران بر تنگه راهبردی هرمز تاکید و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی اشراف کامل بر این گذرگاه مهم دارد و همانگونه که مردم در اخبار میشنوند، به کشورهای متخاصم اجازه عبور داده نخواهد شد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی طرحی را در این زمینه تدارک دیده است که بهزودی به تصویب خواهد رسید و بر اساس آن، نظام جدیدی برای مدیریت تردد در این تنگه حاکم میشود، بهگونهای که بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه ترددی امکانپذیر نخواهد بود.
بروجردی ضمن اشاره به هزینههای تامین امنیت و ارائه خدمات به کشتیهای عبوری، تصریح کرد: طبیعی است که این خدمات مستلزم هزینه است، بنابراین چارچوبی برای دریافت عوارض عبور از تنگه تدوین شده که در قالب این طرح پیشبینی شده و پس از تصویب، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه دریافت عوارض از گذرگاههای راهبردی امری متداول در جهان است، خاطرنشان کرد: همانگونه که ترکیه از تنگه بسفر، مصر از کانال سوئز و پاناما از کانال خود عوارض دریافت میکنند، این اقدام نیز یک رویه معمول بینالمللی است. طی سالهای گذشته تسهیلاتی در این زمینه وجود داشته، اما از این پس این روند با اتکا به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در چارچوبی مدون و مشخص عملیاتی خواهد شد.
