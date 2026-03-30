خدمات پزشکی به مردم بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ملکافضلی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران با اشاره به نقش نظام پزشکی در شرایط بحرانی اظهار کرد: در چنین شرایطی میتوان چند نقش مهم برای نظام سلامت و جامعه پزشکی تعریف کرد که نخستین آن تداوم خدمات جاری درمانی است.
وی افزود: در سراسر کشور، از خانههای بهداشت در روستاها گرفته تا مراکز جامع سلامت، کلینیکها و بیمارستانها، باید خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد و کادر درمان در محل خدمت خود حضور داشته باشند تا مردم با اطمینان خاطر بتوانند به مراکز درمانی مراجعه کنند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران ادامه داد: خوشبختانه نظام سلامت کشور بسیار گسترده است و در شهرها و روستاها شبکه وسیعی از خدمات بهداشتی و درمانی فعال است. حضور رزیدنتها، دستیاران و نیروهای تخصصی نیز باعث شده است در صورت بروز مشکلات در شرایط بحران، مردم بتوانند به مراکز درمانی مراجعه کنند و این موضوع خود موجب آرامش جامعه میشود.
ملکافضلی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روان در شرایط بحران گفت: در چنین شرایطی جامعه با حجم زیادی از اخبار و نگرانیها روبهرو میشود که میتواند مشکلات روحی و روانی ایجاد کند، بنابراین لازم است روانپزشکان و روانشناسان در دسترس مردم باشند و خدمات مشاورهای ارائه دهند.
وی با اشاره به اقدام هلالاحمر در اعلام شمارههای تماس برای ارائه خدمات مشاورهای افزود: این اقدام بسیار ارزشمند است و میتواند در دانشگاهها و شهرستانها توسعه پیدا کند تا در شرایط بحرانی دسترسی مردم به خدمات روانشناسی و روانپزشکی تسهیل شود.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران، همچنین به نقش نیروهای امدادی اشاره کرد و گفت: اورژانس و جمعیت هلالاحمر در چنین شرایطی حضوری فعال دارند و علاوه بر انجام مأموریتهای روزمره، خدمات لازم را به مردم ارائه میکنند و این فعالیتها با روحیهای ایثارگرانه و بدون چشمداشت انجام میشود.
وی ادامه داد: مردم نیز در چنین شرایطی همراهی خوبی دارند؛ برای نمونه در موضوع اهدای خون در مواقع بحران، شاهد مشارکت گسترده مردم هستیم که این امر نشاندهنده همبستگی اجتماعی در کنار نظام سلامت است.
ملک افضلی تأکید کرد: خوشبختانه نظام سلامت کشور به صورت یکپارچه در خدمت مردم است و نیروهای متخصص، کارشناسان و کادر درمان به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات هستند.
وی در پایان با اشاره به نقش فرهنگستان علوم پزشکی گفت: فرهنگستان نقش سیاستگذاری علمی و حمایت طلبی در حوزه سلامت را بر عهده دارد و حضور اعضای شناختهشده این نهاد در کنار مردم میتواند برای نیروهای جوانتر نیز انگیزهبخش باشد.
نظر شما