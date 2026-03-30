۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

رفع مشکل شکستگی خط انتقال و تأمین آب ۵۰ روستای بخش لوداب

یاسوج-مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشکل آب بیش از ۵۰ روستای بخش لوداب شهرستان بویراحمد رفع شد.

منوچهر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خط انتقال آب آشامیدنی لوداب در محور مواصلاتی پاتاوه–دهدشت به دنبال ریزش‌های کوه دچار شکستگی شده بود، اظهار کرد: این موضوع باعث قطع آب ۵۰ روستای لوداب شده بود، اما با همکاری و ورود فوری دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم برای رفع مشکل در کمترین زمان ممکن انجام گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: با اتمام عملیات ریزش برداری، جریان آب شرب پایدار به شبکه بازگشته و مشکل سکونت‌گاه‌های روستایی برطرف شده است.

وی اضافه کرد: همکاری بین دستگاهی در چنین مواقعی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و بازگشت سریع شرایط به حالت عادی دارد.

