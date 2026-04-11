شکستگی لوله سبب قطعی آب روستای قطرم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام کرد: پیرو گزارشهای دریافتی در خصوص قطع آب در روستای گردشگری قطرم، به اطلاع میرساند؛ بلافاصله پس از اعلام این مشکل، اقدامات اضطراری برای تأمین آب و رفع حادثه آغاز شد.
با هماهنگیهای انجام شده، چهار سرویس آبرسانی سیار از طریق تانکرهای اداره آب و فاضلاب به روستا اعزام و نیاز فوری مشترکان تأمین شد.
بررسی میدانی کارشناسان نشان داد علت اصلی قطع آب، شکستگی لوله خط انتقال با قطر ۱۱۰ میلیمتر (پلیاتیلن) بوده است.
با توجه به دوری مسیر و شرایط منطقه، گروه رفع اتفاقات پیمانکار روستایی با همکاری پرسنل اداره آبفای شهرستان بافق در کوتاهترین زمان ممکن عملیات حفاری، تعمیر و اصلاح مسیر را آغاز کردند.
این عملیات، پس از تلاش مستمر عوامل اجرایی، در ساعت ۱۹ به پایان رسید و جریان آب به شبکه روستا بازگشت.
شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن سپاسگزاری از صبوری اهالی محترم روستای قطرم و گردشگران در این مدت، تأکید کرد: اقدامهای لازم برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه و افزایش پایداری شبکه در دستور کار قرار دارد.
نظر شما