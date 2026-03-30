۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

بارش های پایتخت از فردا آغاز می‌شود

تهران- مدیرکل هواشناسی تهران از تداوم جو نسبتاً پایدار تا سه‌شنبه و سپس فعالیت موج بارشی ضعیف در این استان خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم جو نسبتاً پایدار تا سه‌شنبه و سپس فعالیت موج بارشی ضعیف در استان تهران خبر داد و گفت: طی امروز و فردا بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.

خورشیدی در ادامه، با اشاره به واکاوی آخرین الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با گذر امواج بارشی، افزایش وزش باد، افزایش ابر و بارش باران و برف همراه خواهد بود.

وی افزود: طی فردا، سه‌شنبه (۱۰ فروردین)، بارش‌هایی به صورت پراکنده در پاره‌ای از مناطق، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه از امروز تا سه‌شنبه روند تدریجی افزایش دما حاکم خواهد بود، تصریح کرد: روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت) تا اوایل وقت چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت)، گذر موجی نسبتاً ضعیف از استان پیش‌بینی می‌شود که پیامد آن افزایش ابر، گاهی رگبار باران در نیمه غربی و بارش باران و برف در ارتفاعات خواهد بود.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط ناپایدار عمدتاً به صورت مقطعی و محلی فعال خواهد بود و در مجموع، وضعیت جوی استان تا پایان هفته از نوسانات دمایی ملایم و ناپایداری‌های محدود تبعیت می‌کند.

