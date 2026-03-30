۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

آغاز فعالیت قرارگاه اجتماعی- حمایتی «ایران همدل» در گیلان

آغاز فعالیت قرارگاه اجتماعی- حمایتی «ایران همدل» در گیلان

رشت- فعالیت قرارگاه مردمی اجتماعی- حمایتی «ایران همدل» در گیلان آغاز و نخستین نشست آن نیز در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه اولین نشست قرارگاه مردمی اجتماعی حمایتی ایران همدل با حضور نمایندگان تشکل های مردمی و جمعی از خیرین در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان برگزار شد.

این قرارگاه در شرایط خاص جنگی با استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل و با هدف «بسیج تشکل های مردمی» به منظور سازماندهی کمک های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت فوری از نیازمندان و جبران خسارات معیشتی و مالی تشکیل گردید.

قرارگاه ایران همدل، در راستای لبیک به اولین پیام راهبردی رهبر انقلاب اسلامی، با رویکرد سازماندهی و هدایت شبکه های مردمی و خیرین و پشتیبانی و هم افزایی از آنان با محوریت مساجد تشکیل و در این نشست پس از بحث و تبادل نظر وظایف اعضاء مشخص و اقدام فوری مورد انتظار، تبیین شد.

