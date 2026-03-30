آغاز فعالیت قرارگاه اجتماعی- حمایتی «ایران همدل» در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه اولین نشست قرارگاه مردمی اجتماعی حمایتی ایران همدل با حضور نمایندگان تشکل های مردمی و جمعی از خیرین در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان برگزار شد.

این قرارگاه در شرایط خاص جنگی با استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل و با هدف «بسیج تشکل های مردمی» به منظور سازماندهی کمک های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت فوری از نیازمندان و جبران خسارات معیشتی و مالی تشکیل گردید.

قرارگاه ایران همدل، در راستای لبیک به اولین پیام راهبردی رهبر انقلاب اسلامی، با رویکرد سازماندهی و هدایت شبکه های مردمی و خیرین و پشتیبانی و هم افزایی از آنان با محوریت مساجد تشکیل و در این نشست پس از بحث و تبادل نظر وظایف اعضاء مشخص و اقدام فوری مورد انتظار، تبیین شد.