مشارکت اجتماعی باعث تقویت انسجام عمومی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید شجاع الدین ابطحی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان فریدن با بیان اینکه همراهی و مشارکت مردمی در شرایط کنونی نقشی اساسی در تقویت انسجام اجتماعی دارد اظهار کرد: حضور فعال مردم در عرصههای مختلف میتواند زمینهساز پیشبرد امور و افزایش همگرایی در جامعه باشد.
وی با اشاره به تلاش دستگاههای دفاعی و امنیتی کشور گفت: نیروهای مسئول طبق مأموریتهای تعریفشده خود در مسیر حفظ امنیت عمومی فعالیت میکنند.
امام جمعه فریدن یکی از ظرفیتهای مؤثر در جامعه را همدلی و تعامل میان مردم و مسئولان دانست و افزود: این انسجام میتواند در مدیریت شرایط مختلف و ارتقای توان ملی نقشآفرین باشد.
ابطحی با اشاره به مشارکت مردم در برنامهها و تجمعات اجتماعی که نشانهای از همگرایی عمومی است تصریح کرد: چنین حضوری مسئولیت مدیران را در خدمترسانی و پاسخگویی دقیقتر افزایش میدهد.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از اختلاف افزود: حفظ وحدت و تقویت همکاریهای اجتماعی، مسیر توسعه و عبور از مشکلات را هموارتر میکند و تجربههای گذشته نیز این موضوع را تأیید کرده است.
نظر شما