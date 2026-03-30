به گزارش خبرگزاری مهر، در بحبوحه جنگ رمضان و حملات وحشیانه و ناجوانمردانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌های باشکوه همدلی، همبستگی و وحدت ملی بار دیگر به نمایش درآمد و ثابت کرد که ملت واحد و یکپارچه ایران، سدی محکم و نفوذناپذیر در برابر توطئه‌ها و تجاوزات دشمنان است.

کسبه و اصناف به عنوان قشر مردمی و همیشه در صحنه، با ارائه خدمات رایگان، تخفیف‌های گسترده و ابتکاراتی جدید برای کمک به مردم بار دیگر نشان دادند که وحدت ملی، قوی‌ترین سلاح در برابر متجاوزان است.

در روزهای سخت تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن کسبه و مغازه‌داران سراسر کشور با ابتکارات خودجوش، صفحات زرین دیگری از همدلی ملی را رقم زدند.

در این روزها صدها نانوایی در نقاط مختلف کشور از جمله البرز، دامغان و سایر استان‌ها، با پخت و توزیع نان رایگان، روزانه صدها قرص نان را به صورت رایگان در اختیار امدادگران، آسیب‌دیدگان و خانواده‌های نیازمند قرار دادند.

برخی از نانوایان با پخت نان بدون نوبت و رایگان برای نیروهای کادر درمان، آتش‌نشانان و هلال احمر، نمادی از این همدلی شدند.

این همدلی تنها به نانوایی‌ها محدود نماند. یکی از جلوه‌های برجسته و معنادار این همبستگی، نصب بنرها و اعلامیه‌هایی با مضمون «اگر پول ندارید، جنس را ببرید، پولش را بعد از جنگ پرداخت کنید» بود که توسط بسیاری از کسبه در سراسر کشور به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ انجام شد؛ اقدامی خودجوش که به عنوان نمادی از تاب‌آوری، ایثار و همبستگی ملی شناخته می‌شود.

علاوه بر این، اتاق اصناف تهران اعلام کرد که تمام ظرفیت اصناف را برای کاهش آلام مردم، حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی به کار خواهد گرفت و بر همبستگی ملی و جلوگیری از هرگونه اختلال در بازار تأکید کرد.

مدیریت بازار و ثبات قیمت‌ها توسط اصناف نیز یکی دیگر از مصادیق این همدلی بود. در استان‌هایی مانند مرکزی، همدان، فارس و گرمسار، بازاریان و اصناف با همکاری جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، کالاهای اساسی را بدون هیچ‌گونه کمبود عرضه کردند.

مغازه‌داران و کسبه دیگر نیز با کاهش قیمت اجناس ضروری، فروش اقساطی و حتی ارائه کالا به صورت رایگان به خانوارهای آسیب‌دیده از حملات، نقش خود را در پشتیبانی از مردم ایفا کردند. ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کسبه و مغازه‌داران را نشان می‌دهد که با تخفیف‌های ویژه، بار معیشتی را از دوش هموطنان برمی‌دارند.

یکی از جلوه‌های برجسته این همبستگی، خدمات رایگان اصناف در مناطق آسیب‌دیده بود. شیشه‌برها، تعمیرکاران خودرو و سایر کسبه با ارائه خدمات تعمیر و تعویض رایگان برای خانه‌ها و خودروهای آسیب‌دیده از حملات هوایی دشمن، بار سنگینی را از دوش مردم برداشتند.

در تهران و سایر شهرها، گزارش‌هایی از مغازه‌دارانی منتشر شد که اجناس روزانه را با تخفیف به خانواده‌های آسیب‌دیده از بمباران دشمن عرضه می‌کردند.

این اقدامات خودجوش، یادآور همدلی مردمی در دوران دفاع مقدس است و نشان می‌دهد که ملت ایران، همانند همیشه، در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی دشمن، با وحدت و ایمان، به پیروزی می‌رسد.

این جلوه‌های همدلی، نه تنها پاسخ دندان‌شکنی به محاسبات غلط دشمنان بود بلکه به جهانیان ثابت کرد که وحدت ملی ایرانیان ریشه در ایمان، همبستگی و فرهنگ اسلامی دارد.