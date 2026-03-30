قدردانی اعضای تیم ملی تکواندو ایران از نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو. در این بیانیه آمده است؛
ما اعضای تیم های ملی به همراه خانواده بزرگ تکواندو جمهوری اسلامی ایران، اعم از مسئولان فدراسیون، اعضای تیم ملی، قهرمانان المپیک، جهان و آسیا، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار و آسیبدیده، حمایت قاطع خود را از سربازان وطن و رزمندگان سلحشور مدافع میهن اعلام میدارد.
بیتردید امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری و ایستادگی نیروهای مسلح و دلیرمردانی است که با روحیهای سرشار از ایمان، غیرت و مسئولیتپذیری، در خط مقدم دفاع از سرزمین و مردم خود ایستادهاند.
خانواده بزرگ تکواندو که همواره با فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و دفاع از کرامت انسانی شناخته میشود، خود را در کنار این مدافعان غیور میداند.
در عین حال، ما به عنوان اعضای جامعه ورزشی، هرگونه جنگافروزی، خشونت و خونریزی را که به جان باختن انسانهای بیگناه میانجامد، بهشدت محکوم میکنیم. کشته شدن انسانها ـ اعم از نظامی و غیرنظامی، زن و مرد، کودک، دانشآموز، ورزشکار و هر انسان بیدفاع ـ زخمی عمیق بر وجدان بشریت است و هیچگاه نمیتواند توجیهپذیر باشد.
خانواده تکواندو ایران باور دارد که ورزش، زبان صلح، همدلی و کرامت انسانی است؛ اما در روزهای سخت نیز در کنار سربازان وطن و ملت خود میایستد و قاطعانه از آنان حمایت میکند. همچنین یادآور میشود که کرامت مردمان نجیب ایران امری قابل معامله یا قابل تعویق نیست و برای پاسداشت و استواری آن، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد.
