  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

سردار قاآنی: به نظم جدید منطقه عادت کنید

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آرزوی فرماندهان شهید مقاومت محقق شده؛ اتاق جنگ جبهه مقاومت یکی است. به نظم جدید منطقه عادت کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نتانیاهو خواب توسعه کمربند امنیتی را در منطقه می‌دید، اما آتش هوشمندانه و شجاعانه برادران حزب‌الله در شمال و انصار الله در جنوب وعده‌های دروغ رژیم به شهرک‌نشینان را برملا کرد. آرزوی فرماندهان شهید مقاومت محقق شده: اتاق جنگ جبهه مقاومت یکی است. به نظم جدید منطقه عادت کنید.»

کد مطلب 6787368
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سرداران عزیزمان لطفا و خواهشا به فکر سلامتی و امنیت خودتان هم باشید و بدانید سلامت شما در این شرایط برای ما مردم خیلی مهم است الهی در پناه خداوند بزرگ سلامت و پیروز باشید الهی امین
    • ایرانی IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 1
      پاسخ
      درودبرسردارسپاه قدس سردارقاانی این انسان شریف و بزرگوار..یعنی میشه آخرش کشورمون ایران براسراییل پیروزبشن مرگ ونابودی نتانیاهووکشورکثیفش را ببینیم.هیتلرمیگفت یهودیها مردم کثیفی هستند.میخوان دنیاروتصاحب کنندوبرمردم دنیای حکومت کنند.راست می‌گفت می‌گفت چندتایهودی اسراییلی ارزنده نگه میدارم تا آیندگان دنیابدانندیهودیهای اسراییل چه مردم کثیفی هستند.ای کاش هیتلراون چندتایهودی راهم می‌کشت.نتانیاهوووزراش شرمطلق هستند.بایدکشته بشن.امابه روش دیگر بایدکشته بشن.

