به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سردار قاآنی به مقاومت اسلامی یمن به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم؛
با عنایت الهی بار دیگر در استمرار حماسه آفرینی جبهه قدرتمند مقاومت اسلامی در منطقه برای مقابله با آمریکای جنایت و رژیم صهیونیستی کودککش و برای دفاع از امت و ارزشهای اسلامی برگ زرین و شمشیر برندهای دیگر از یمن قهرمان و با اخلاص با تشخیص به موقع و درست هویدا گردید.
آنان که از سرنوشت ناو هواپیمابر مجهز جرالد فورد آمریکا که بیش از دو هفته با تردید حد فاصل بین ینبع و جده را با سرگردانی دور میزد و بالاخره با داستان سراییهای مختلف بهانه ای برای برگشت درست کردند، میپرسند باید گفت رمز این سرگردانی و بازگشت به عقب را در کوههای سر به فلک کشیده و زمین با برکت یمن و جستجو کرد.
اینجانب ضمن تشکر از رهبری حکیم و فرماندهان دلیر و رزمندگان با اخلاص مردم قهرمان یمن، از موقع شناسی آنها قدردانی و به زیبایی تفکر راهبردی رهبران دینی این سرزمین نورانی در مقابل همه دشمنان جهان اسلام افتخار میکنم.
این حضور به موقع و استمرار حمایت همه جانبه شما از امت اسلامی و به خصوص از مردم مظلوم غزه، نشان دهنده عمق تشخیص درست از تحولات منطقه و مقدمهای برای آزادی کامل یمن قهرمان از محاصره ظالمانههم میباشد.
جمهوری اسلامی ایران در عمل به تکلیف الهی با استحکام برای رسیدن به اهداف بزرگ خود از جمله برطرف نمودن سایه جنگ در کل منطقه همچنان ایستاده و مقاومت نموده و از دوستان و مجاهدان با اخلاص همه جبهههای مقاومت حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
بعون الله و توفیقه.»
