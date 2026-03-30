۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

ارائه بیش از ۶۰۰ هزار خدمت بهداشتی در هرمزگان در شرایط جنگی

بندرعباس- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ارائه بیش از ۶٠٠ هزار خدمت بهداشتی بی‌وقفه در مراکز خدمات جامع سلامت این استان، در شرایط بحرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده از ارائه بیش از ۶۰۰هزار خدمت بهداشتی بی‌وقفه در مراکز خدمات جامع سلامت این استان، در شرایط بحرانی خبر داد و بر استمرار برنامه‌های مراقبتی برای حفظ سلامت هموطنان تاکید کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به ارائه خدمات شبانه روزی تیم سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی استان گفت: در قالب جنگ رمضان از ۹ اسفند ماه تاکنون ۶۶۳ هزار و ۲۴۸ خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ارائه شده است.

میرزاده گفت: در این ایام پزشکان شاغل مراکز خدمات جامع سلامت ۱۱۲هزارو ۱۲۶خدمت درقالب ویزیت ،ارجاع به سطوح بالاتر و انجام مراقبت های روتین به مردم ارائه نمودند .

وی افزود : علاوه بر مراقبت های فوق تعداد ۵۵۱ هزار و ۱۲۲ خدمت نیز توسط تیم سلامت شاغل در مراکز و خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی ارایه شده است.

رییس مرکز بهداشت استان اعلام کرد: در همین بازه زمانی بیش از ۳۳ هزار تزریق واکسیناسیون کودکان و بیش از هزار تزریق واکسن بزرگسال صورت گرفته است که نشان‌دهنده استمرار برنامه‌های مراقبتی برای حفظ سلامت هموطنان در شرایط بحران است.

