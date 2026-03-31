میرزاده:۱۶۸۳ نوزاد سالم در هرمزگان طی دوران جنگ متولد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با تشریح خدمات حوزه بهداشت در دوران جنگ تحمیلی، اظهار کرد: از آغاز جنگ تاکنون، ۱۶۸۳ نوزاد سالم در استان هرمزگان متولد شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده تداوم خدمات نظام سلامت در شرایط دشوار است.‌

وی افزود: از مجموع نوزادان متولدشده، ۸۰۹ نفر دختر و ۸۷۴ نفر پسر بوده‌اند.‌

میرزاده با اشاره به استمرار فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی در این مدت، تصریح کرد: با وجود شرایط خاص و چالش‌های موجود، کارکنان نظام سلامت بدون وقفه به ارائه خدمات ادامه دادند و این تولدهای زنده نتیجه تلاش شبانه‌روزی آنان است.‌

وی همچنین از ارائه خدمات به ۱۱ هزار و ۷۵۸ مادر باردار در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، ۴۵۵۸ مادر نیز خدمات مراقبت پس از زایمان دریافت کرده‌اند.‌

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان به خدمات ارائه‌شده به سالمندان اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۵۰۰ نفر از سالمندان استان نیز در این مدت از خدمات سلامت بهره‌مند شده‌اند.