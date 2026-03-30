به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد : از ابتدای جنگ رمضان پلیس در کنار مأموریت‌های جاری و خدمات روزانه به شهروندان؛ اقدامات ویژه‌ای در مبارزه قاطع با ناامن کنندگان امنیت عمومی و روانی مردم برداشته است.

وی افزود : در این مدت ۴۸ نفر از عناصر اصلی شبکه‌ها، هسته‌ها و گروهک‌های ضد انقلاب و جاسوسی بازداشت شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد : با اقدامات اطلاعاتی پلیس ۴۶ نفر از عوامل شبکه‌ای فروش استارلینک در ۱۹ استان با کشف ۱۳۹ دستگاه استارلینک و روتر شناسایی و دستگیر شدند.

سردار رادان گفت : در کنار دستگیری ۷۷ نفر وطن فروش سلطنت‌طلب و فعال در فضای مجازی؛ ۱۹۷ نفر مجرم و خائن به وطن که با ارسال تصاویر محل اصابت موشک با شبکه‌های رسانه‌ای تروریستی و وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن به‌صورت دائم همکاری می‌کردند نیز بازداشت شدند.

وی بیان کرد :همچنین ۴۸۱ نفر از عوامل مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سردار رادان گفت : در پایان از مردمان خوب کشورمان که همواره در صحنه بودند و میدان را حفظ کردند و همچنین کارکنان جان برکف نیروهای مسلح و همکاران عزیزم در انتظامی کشور تشکر و قدردانی می‌نمایم.