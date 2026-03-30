۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

رقابت ۴۷۲ داوطلب شوراها در رامسر

رامسر - فرماندار رامسر از رقابت بیش از ۴۷۲ داوطلب در ۱۰۱ شعبه اخذ رأی رامسر خبر داد.

مسلم قبادیانذدر گفت وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و انتخابات را تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت خود دانست.

وی شوراها را مهم‌ترین پل ارتباطی بین مردم و نظام اداری معرفی کرد و افزود: همان‌طور که مویرگ‌ها اکسیژن را به دورترین نقاط بدن می‌رسانند، شوراها مشکلات مردم را به مدیریت شهری و روستایی منتقل می‌کنند.

قبادیان با اشاره به اجرای تقویم انتخاباتی گفت: ستاد انتخابات شهرستان و هیأت‌های اجرایی و نظارت تشکیل شده و مراحل ثبت‌نام و انتشار آگهی‌های انتخاباتی در حوزه شهری به پایان رسیده است.

وی از ثبت‌نام ۱۰۰ داوطلب در حوزه شهری و ۳۷۲ داوطلب در حوزه روستایی خبر داد و اعلام کرد: اکثریت داوطلبان تأیید صلاحیت شده‌اند و تنها موارد ناقص یا دارای مشکل مدرکی نیازمند بررسی بیشتر هستند.

فرماندار رامسر با تأکید بر برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی گفت: ۱۰۱ شعبه اخذ رأی شهرستان شامل ۵۰ شعبه شهری و ۵۱ شعبه روستایی آماده خدمت‌رسانی هستند و زیرساخت اینترنت تمام شعب برای فرآیند الکترونیکی بررسی و تأیید شده است.

وی آمار داوطلبان شهری را به تفکیک شهرها اعلام کرد: ۴۵ نفر در رامسر، ۳۵ نفر در کتالم و سادات‌شهر و ۲۰ نفر در شهر جدید دالخانی. در حوزه روستایی نیز از ۳۷۲ داوطلب، ۱۸۳ نفر مربوط به بخش مرکزی و ۱۹۰ نفر به بخش دالخانی هستند.

