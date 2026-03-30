رقابت ۴۷۲ داوطلب شوراها در رامسر

مسلم قبادیانذدر گفت وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و انتخابات را تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت خود دانست.
وی شوراها را مهمترین پل ارتباطی بین مردم و نظام اداری معرفی کرد و افزود: همانطور که مویرگها اکسیژن را به دورترین نقاط بدن میرسانند، شوراها مشکلات مردم را به مدیریت شهری و روستایی منتقل میکنند.
قبادیان با اشاره به اجرای تقویم انتخاباتی گفت: ستاد انتخابات شهرستان و هیأتهای اجرایی و نظارت تشکیل شده و مراحل ثبتنام و انتشار آگهیهای انتخاباتی در حوزه شهری به پایان رسیده است.
وی از ثبتنام ۱۰۰ داوطلب در حوزه شهری و ۳۷۲ داوطلب در حوزه روستایی خبر داد و اعلام کرد: اکثریت داوطلبان تأیید صلاحیت شدهاند و تنها موارد ناقص یا دارای مشکل مدرکی نیازمند بررسی بیشتر هستند.
فرماندار رامسر با تأکید بر برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی گفت: ۱۰۱ شعبه اخذ رأی شهرستان شامل ۵۰ شعبه شهری و ۵۱ شعبه روستایی آماده خدمترسانی هستند و زیرساخت اینترنت تمام شعب برای فرآیند الکترونیکی بررسی و تأیید شده است.
وی آمار داوطلبان شهری را به تفکیک شهرها اعلام کرد: ۴۵ نفر در رامسر، ۳۵ نفر در کتالم و ساداتشهر و ۲۰ نفر در شهر جدید دالخانی. در حوزه روستایی نیز از ۳۷۲ داوطلب، ۱۸۳ نفر مربوط به بخش مرکزی و ۱۹۰ نفر به بخش دالخانی هستند.
