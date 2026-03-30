پیشرفت مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی مطابق زمانبندی 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در نشست مشترک اعضای هیات مرکزی نظارت و اعضای ستاد اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبری شهید انقلاب اسلامی بر تمهید شرایط جهت مشارکت پرشور انتخاباتی افزود: هیات‌های نظارت با نصب‌العین قرار دادن این رویکرد در بررسی صلاحیت‌ها تلاش کرده‌اند شرایط را برای حضور سلایق، افراد، احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی فراهم کنند و با این نگاه صلاحیت حدود ۹۵ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای کشور به تایید هیات‌های نظارت رسیده و قطعا همین رویه در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات روستاها هم اعمال خواهد شد.

رئیس هیات مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور تصریح کرد: این شرایط هیچ خللی در فرایند نظارت، بررسی صلاحیت‌ها، و امور اجرایی انتخابات ایجاده نکرده و ستاد اجرایی انتخابات وزارت کشور نیز به موازات هیات‌های نظارت در حال تمهید همه مقدمات مطابق زمانبندی اعلام شده است.

در نشست امروز رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور هم از برگزاری منظم امور اجرایی انتخابات شوراها خبر داد و گفت: ما به صورت مداوم با ستادهای انتخابات استانی در ارتباط هستیم و تصمیمات به صورت روزانه در ستادهای انتخاباتی استان‌ها و شهرستان‌ها اتخاذ می‌شود.

علی زینی‌وند در گزارش به اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاکید کرد: علیرغم شرایط جنگی کشور تا کنون هیچ وقفه‌ای در امور اجرایی انتخابات به وجود نیامده و همه مراحل مطابق زمانبندی اعلام شده در حال اجرا است.

مطابق قانون، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.