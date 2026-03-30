حمله دشمن به یک لنج در جزیره قشم ۸ شهید بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی مدیر روابط‌عمومی استانداری هرمزگان شامگاه دوشنبه در ارتباط زنده با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی حمله امروز دشمن به دو لنج باری در منطقه رمچاه جزیره قشم و جزیره لارک، ۸ نفر از سرنشینان یک فروند لنج به شهادت رسیدند.

وی افزود: لنج باری که در نزدیکی روستای رمچاه در جزیره قشم مورد حمله قرار گرفته بود، حامل خدمه‌ای بوده که متأسفانه ۸ نفر از آن‌ها در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند و به شهادت رسیدند.

وی تاکید کرد: دشمن به یک فروند لنج دیگر در جزیره لارک نیز حمله کرده است. خوشبختانه این لنج در زمان حمله خالی از خدمه بوده و این حادثه تلفات جانی در بر نداشته است.