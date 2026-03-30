نفیسی: حمله به شناورهای مردمی نشان از شکست دشمن در میدان نبرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به حمله صورتگرفته به یک لنج باری در منطقه رمچاه جزیره قشم اظهار کرد: این حمله ددمنشانه موجب شهادت ۸ نفر از سرنشینان لنج باری در رمچاه شد که این اقدام تجاوزکارانه مصداق بارز جنایت علیه غیرنظامیان و نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
وی با اشاره به حمله دشمن به یک لنج دیگر در جزیره لارک، افزود: به دلیل خالی بودن از خدمه، حمله به این لنج خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است.
معاون استاندار هرمزگان تاکید کرد: این حملات نشاندهنده ناامیدی و ماهیت غیرانسانی دشمن است که حتی جان غیرنظامیان و فعالان اقتصادی منطقه را هدف قرار میدهد.
نفیسی با تسلیت به خانوادههای معظم شهدا و با اشاره به اینکه عصر امروز شاهد حملات دیگر به لنجهای مردمی در بندرلنگه بودیم، خاطرنشان کرد: دشمن بداند که این جنایتها خللی در اراده و اتحاد مردم مقاوم استان هرمزگان ایجاد نخواهد کرد و حمله دشمن به شناورهای مردمی گواهی بر استیصال آنها در میدان نبرد است.
