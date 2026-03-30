۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

یک فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ9) آمریکایی در اصفهان منهدم شد

اصفهان- روابط عمومی و تبلیغات سپاه صاحب الزمان (عج) اعلام کرد:هم اکنون یک فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ9) آمریکایی توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه در اصفهان منهدم شد.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام رواب، عمومی سپاه صاحب الزمان استان اصفهان، هم اکنون یک فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ9) آمریکایی توسط پدافند نیروی هوافضا سپاه تحت سامانه یکپارچه پدافندی کشور در آسمان اصفهان مورد رهگیری و منهدم شد.

