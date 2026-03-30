یک فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ9) آمریکایی در اصفهان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام رواب، عمومی سپاه صاحب الزمان استان اصفهان، هم اکنون یک فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ9) آمریکایی توسط پدافند نیروی هوافضا سپاه تحت سامانه یکپارچه پدافندی کشور در آسمان اصفهان مورد رهگیری و منهدم شد.

