اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز یک فروند پهپاد با ورود به آسمان استان اصفهان، یک واحد مسکونی در شهرستان خمینی‌شهر را هدف قرار داد.

وی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشته است، افزود: بررسی‌های اولیه درباره میزان خسارت‌های احتمالی در حال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان همچنین از وقوع حملات دیگری در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: جنگنده‌ها امشب مناطقی در اصفهان، نجف‌آباد، مبارکه، کاشان و شهرضا را هدف قرار داده‌اند.

به گفته وی، صبح امروز نیز در پی تعرض به آسمان اصفهان، یک شهربازی در این شهر مورد هدف قرار گرفت.