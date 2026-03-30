  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۰

حمله پهپادی به یک واحد مسکونی در خمینی‌شهر؛ خسارت جانی گزارش نشد

اصفهان -معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان از حمله یک پهپاد به یک واحد مسکونی در خمینی‌شهر خبر داد و گفت: این حمله خسارت جانی نداشت.

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز یک فروند پهپاد با ورود به آسمان استان اصفهان، یک واحد مسکونی در شهرستان خمینی‌شهر را هدف قرار داد.

وی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشته است، افزود: بررسی‌های اولیه درباره میزان خسارت‌های احتمالی در حال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان همچنین از وقوع حملات دیگری در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: جنگنده‌ها امشب مناطقی در اصفهان، نجف‌آباد، مبارکه، کاشان و شهرضا را هدف قرار داده‌اند.

به گفته وی، صبح امروز نیز در پی تعرض به آسمان اصفهان، یک شهربازی در این شهر مورد هدف قرار گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها