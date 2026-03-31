  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۲

حمله به هواپیمای حامل دارو؛ مصداق روشن جنایت جنگی

حمله به هواپیمای حامل دارو؛ مصداق روشن جنایت جنگی

یک حقوقدان و استاد دانشگاه، در واکنش به حمله به هواپیمای غیرنظامی حامل دارو در فرودگاه مشهد، این اقدام را نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه دانست.

کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با محکومیت حمله به هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه در فرودگاه مشهد، اظهار داشت: این اقدام وحشیانه در امتداد سلسله تعرضات به مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و پایگاه‌های امدادرسانی، به‌ویژه نهادهای بشردوستانه‌ای همچون هلال احمر، ارزیابی می‌شود که به‌طور صریح با قواعد مسلم حقوق بین‌الملل در تعارض است.

وی افزود: حمله به اهداف غیرنظامی، به‌ویژه وسایل نقلیه حامل اقلام پزشکی و امدادی، نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی و همچنین تخطی از تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های ۱۹۴۴ شیکاگو و ۱۹۷۱ مونترال محسوب می‌شود. این اسناد بین‌المللی صراحتاً بر امنیت پروازهای غیرنظامی و مصونیت آن‌ها در برابر اقدامات خصمانه تأکید دارند.

رئوف با اشاره به ابعاد حقوق بشردوستانه این حادثه تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های امدادی، مصداق بارز جنایت جنگی تلقی می‌شود و مسئولیت بین‌المللی عاملان و آمران این اقدام را به‌دنبال دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، موضوع را در سطح بین‌المللی پیگیری کرده و با طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار تعقیب کیفری مسئولان این جنایت و جبران خسارات وارده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری قاطع این‌گونه اقدامات، نه‌تنها در راستای احقاق حقوق قربانیان است، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از تکرار چنین جرائم سازمان‌یافته و تثبیت حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      16 11
      پاسخ
      در این جنگی که رژیم منحوس صهیونیستی راه انداخته مثل جنگ غزه یا لبنان مشخص است که به هیچ یک از قواعد بین المللی پایبند نیستند و در آینده هم نخواهند بود و برای رسیدن به اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات، هر جنایتی را مرتکب خواهند شد چون تا الان نه تحریم شدند و نه محکوم
    • تندرو IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      18 8
      پاسخ
      کدوم قوانین هوانوردی؟کدوم نظام بین‌الملل؟یه دونه هواپیما زد ده تا بزن ببین بعدش از این غلطا می کنه یا نه ...
      • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
        15 2
        مگه پلی استیشنه؟
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      7 2
      پاسخ
      نیروهای مسلح جوابشو بدن.هیچی بهتر از جواب کوبنده نیست
    • علی IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      کدام قانون بین المللی قانون دنیا قانون جنگل است تنها کشور ما به این قانون جنگل احترام میگذاشته از هم اکنون باید این قانون را زیر پا گذاشت و با تمامی قدرت به پیش رفت
    • سید شهرام حسینی IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام برشیرمردان اطمینان دارم عمو سیدمجید موسوی جواب دندان شکن به دشمن کودک کش میدهد آرزوی سعادت برای رزمندگان اسلام
    • علیرضا IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      عمارت بن زائد را در دبی هدف بگیرین تا طعم انفجار و بمباران را بچشد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها