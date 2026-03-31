حمله به هواپیمای حامل دارو؛ مصداق روشن جنایت جنگی

کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با محکومیت حمله به هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه در فرودگاه مشهد، اظهار داشت: این اقدام وحشیانه در امتداد سلسله تعرضات به مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و پایگاه‌های امدادرسانی، به‌ویژه نهادهای بشردوستانه‌ای همچون هلال احمر، ارزیابی می‌شود که به‌طور صریح با قواعد مسلم حقوق بین‌الملل در تعارض است.

وی افزود: حمله به اهداف غیرنظامی، به‌ویژه وسایل نقلیه حامل اقلام پزشکی و امدادی، نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی و همچنین تخطی از تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های ۱۹۴۴ شیکاگو و ۱۹۷۱ مونترال محسوب می‌شود. این اسناد بین‌المللی صراحتاً بر امنیت پروازهای غیرنظامی و مصونیت آن‌ها در برابر اقدامات خصمانه تأکید دارند.

رئوف با اشاره به ابعاد حقوق بشردوستانه این حادثه تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های امدادی، مصداق بارز جنایت جنگی تلقی می‌شود و مسئولیت بین‌المللی عاملان و آمران این اقدام را به‌دنبال دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، موضوع را در سطح بین‌المللی پیگیری کرده و با طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار تعقیب کیفری مسئولان این جنایت و جبران خسارات وارده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری قاطع این‌گونه اقدامات، نه‌تنها در راستای احقاق حقوق قربانیان است، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از تکرار چنین جرائم سازمان‌یافته و تثبیت حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.