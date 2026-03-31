سمانه محرمی نمین، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کنونی بازار مسکن، گفت: بازار مسکن ایران بیش از آنکه نشانهای از ثبات داشته باشد، با انباشت فشارهای اقتصادی مواجه است؛ فشارهایی که از یکسو ناشی از نوسانات شدید بازار ارز و از سوی دیگر نتیجه کاهش محسوس ساختوساز است.
وی افزود: نوسانات ارزی نقش تعیینکنندهای در تحولات بخش مسکن دارد و هر تغییر در نرخ ارز، بهصورت مستقیم هزینههای ساخت را افزایش میدهد. قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات و خدمات فنی بالا میرود و در نهایت، قیمت تمامشده واحدهای مسکونی رشد میکند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعی است که سازندگان و مالکان حاضر نباشند واحدهای خود را با قیمتهای گذشته عرضه کنند و همین موضوع، انعطاف بازار در برابر کاهش قیمت را از بین میبرد.
محرمی نمین تصریح کرد: حتی در دورههایی که حجم معاملات کاهش مییابد، اثر روانی نوسانات ارزی باعث میشود بازار مسکن وارد فاز انتظار شود؛ فازی که نه به افت قیمت منجر میشود و نه رونق معاملات را به همراه دارد.
وی با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار مسکن اظهار کرد: بیشترین آسیب نوسانات اقتصادی متوجه تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی، خانهاولیها عملاً از بازار کنار رفتهاند. فاصله میان قیمت مسکن و توان خرید خانوارها بهطور مداوم در حال افزایش است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تقاضای سرمایهای اگرچه در برخی مقاطع کوتاهمدت فعال میشود، اما به دلیل کمبود نقدینگی پایدار و نبود اطمینان اقتصادی، نمیتواند موتور محرک بازار باشد و خیلی زود فروکش میکند. حاصل این شرایط، کاهش محسوس معاملات و شکلگیری رکودی عمیق در بازار مسکن است؛ رکودی که نه به نفع خریدار تمام میشود و نه به نفع فروشنده.
محرمی نمین ادامه داد: حتی اگر امروز بازار در رکود قرار داشته باشد، کاهش عرضه در آینده میتواند زمینهساز جهشهای قیمتی شود؛ جهشهایی که فشار اصلی آن بر مستأجران و دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد خواهد شد.
این مقام صنفی با اشاره به شرایط میدانی فعالان این حوزه گفت: مشاوران املاک امروز با کاهش فایل مؤثر، افت معاملات و بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان مواجهاند. بازار نه کشش افزایش حجم معاملات را دارد و نه امکان تعدیل واقعی قیمتها فراهم شده است.
نایب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این روند، بدون اتخاذ سیاستهای مؤثر برای ثبات بازار ارز، حمایت هدفمند از ساختوساز و تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی، میتواند بازار مسکن را با بحرانهای عمیقتری روبهرو کند؛ بحرانی که آثار آن بهطور مستقیم در معیشت خانوارها نمایان خواهد شد.
