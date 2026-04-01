۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

ارائه خدمات به ۳۴۸ تماس در اورژانس اجتماعی همدان

همدان-مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: مراکز اورژانس اجتماعی از تاریخ ۹ اسفند تا تاریخ ۹ فروردین به صورت شبانه‌روزی به ۳۴۸ تماس شهروندان همدانی خدمات تخصصی ارائه کردند.

فریدالدین حجت‌الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه خدمات گسترده در ایام نوروز، اظهار کرد: از نهم اسفند ماه تا نهم فروردین ماه، تمامی مراکز اورژانس اجتماعی استان همدان حتی در ایام تعطیلات نوروز فعال بوده و خدمات تخصصی لازم را به شهروندان ارائه کرده‌ است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی خط تلفن ۱۲۳، افزود: در مدت یه ماه ۳۴۸ تماس با این خط برقرار شده که کارشناسان اورژانس اجتماعی به تمامی موارد پاسخ داده و خدمات تخصصی لازم را ارائه کرده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان ادامه داد: همچنین ۱۷۷ مورد مداخله و پیگیری از سوی خدمات سیار اجتماعی انجام شده است.

حجت‌الاسلامی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی در این مدت، گفت: تیم‌های سیار اورژانس اجتماعی در مراسم روز قدس حضور داشتند و بروشورهایی با محتوای کاهش آسیب و مدیریت بحران در شرایط جنگی میان شهروندان توزیع کردند.

وی افزود: خودروهای سیار اجتماعی نیز در میادین شهر، مناطق آسیب‌خیز و نقاط مختلف مستقر شدند و با توزیع بروشورهای آموزشی تلاش شد سطح آگاهی عمومی افزایش یافته و از استرس و اضطراب ناشی از شرایط جنگی کاسته شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان از برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی در شرایط جنگی با همکاری جمعیت هلال احمر خبر داد و گفت: در این کارگاه‌ها موضوعاتی مانند کنترل هیجانات و مدیریت استرس در زمان بمباران هوایی به شهروندان آموزش داده شد.

وی بیان کرد: یک ماه گذشته همچنین اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در خصوص راهکارهای کاهش اضطراب و استرس از طریق کانال‌های خبری شهرستان‌ها انجام شد.

حجت‌الاسلامی عنوان کرد: روانشناسان مراکز اورژانس اجتماعی نیز با هدف حمایت روانی و اجتماعی از کودکان، محتوای دیجیتال شامل بازی‌های کودکانه و برنامه‌های بازی‌درمانی در شرایط بحرانی تولید و منتشر کردند.

وی با اشاره به همکاری بین دستگاهی در این حوزه گفت: در این مدت همکاری نزدیکی با تیم همیاران سلامت روانی اجتماعی و تیم «محب» انجام شد و همچنین با مراکز مثبت زندگی و مراکز مشاوره برای اطلاع‌رسانی خدمات خط ۱۲۳ به مددجویان در شرایط جنگی هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: آموزش‌های مرتبط با شرایط جنگی نیز به صورت روزانه در گروه‌های مجازی محلی در تمامی پلتفرم‌های پیام‌رسان از طریق ارسال محتواهای متنی، تصویری و فایل‌های آموزشی در اختیار شهروندان قرار گرفت.

وی همچنین از برگزاری کلاس‌های آموزشی خودمراقبتی برای خانواده‌هایی که دارای کودک، سالمند یا فرد دارای معلولیت هستند خبر داد و گفت: این کلاس‌ها ویژه بانوان مناطق آسیب‌خیز در مساجد محلات برگزار شد.

حجت‌الاسلامی در پایان با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی بین دستگاهی افزود: در این مدت جلساتی با آموزش و پرورش در خصوص اقدامات مداخله در بحران برای دانش‌آموزان و همچنین نشست همفکری با دانشگاه علوم پزشکی درباره شرایط ویژه جنگ برگزار شد.

