ارائه خدمات به ۳۴۸ تماس در اورژانس اجتماعی همدان

فریدالدین حجتالاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه خدمات گسترده در ایام نوروز، اظهار کرد: از نهم اسفند ماه تا نهم فروردین ماه، تمامی مراکز اورژانس اجتماعی استان همدان حتی در ایام تعطیلات نوروز فعال بوده و خدمات تخصصی لازم را به شهروندان ارائه کرده است.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی خط تلفن ۱۲۳، افزود: در مدت یه ماه ۳۴۸ تماس با این خط برقرار شده که کارشناسان اورژانس اجتماعی به تمامی موارد پاسخ داده و خدمات تخصصی لازم را ارائه کردهاند.
مدیرکل بهزیستی استان همدان ادامه داد: همچنین ۱۷۷ مورد مداخله و پیگیری از سوی خدمات سیار اجتماعی انجام شده است.
حجتالاسلامی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی در این مدت، گفت: تیمهای سیار اورژانس اجتماعی در مراسم روز قدس حضور داشتند و بروشورهایی با محتوای کاهش آسیب و مدیریت بحران در شرایط جنگی میان شهروندان توزیع کردند.
وی افزود: خودروهای سیار اجتماعی نیز در میادین شهر، مناطق آسیبخیز و نقاط مختلف مستقر شدند و با توزیع بروشورهای آموزشی تلاش شد سطح آگاهی عمومی افزایش یافته و از استرس و اضطراب ناشی از شرایط جنگی کاسته شود.
مدیرکل بهزیستی استان همدان از برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی در شرایط جنگی با همکاری جمعیت هلال احمر خبر داد و گفت: در این کارگاهها موضوعاتی مانند کنترل هیجانات و مدیریت استرس در زمان بمباران هوایی به شهروندان آموزش داده شد.
وی بیان کرد: یک ماه گذشته همچنین اطلاعرسانی و آگاهسازی در خصوص راهکارهای کاهش اضطراب و استرس از طریق کانالهای خبری شهرستانها انجام شد.
حجتالاسلامی عنوان کرد: روانشناسان مراکز اورژانس اجتماعی نیز با هدف حمایت روانی و اجتماعی از کودکان، محتوای دیجیتال شامل بازیهای کودکانه و برنامههای بازیدرمانی در شرایط بحرانی تولید و منتشر کردند.
وی با اشاره به همکاری بین دستگاهی در این حوزه گفت: در این مدت همکاری نزدیکی با تیم همیاران سلامت روانی اجتماعی و تیم «محب» انجام شد و همچنین با مراکز مثبت زندگی و مراکز مشاوره برای اطلاعرسانی خدمات خط ۱۲۳ به مددجویان در شرایط جنگی هماهنگیهای لازم صورت گرفت.
مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: آموزشهای مرتبط با شرایط جنگی نیز به صورت روزانه در گروههای مجازی محلی در تمامی پلتفرمهای پیامرسان از طریق ارسال محتواهای متنی، تصویری و فایلهای آموزشی در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی همچنین از برگزاری کلاسهای آموزشی خودمراقبتی برای خانوادههایی که دارای کودک، سالمند یا فرد دارای معلولیت هستند خبر داد و گفت: این کلاسها ویژه بانوان مناطق آسیبخیز در مساجد محلات برگزار شد.
حجتالاسلامی در پایان با اشاره به برگزاری نشستهای هماهنگی بین دستگاهی افزود: در این مدت جلساتی با آموزش و پرورش در خصوص اقدامات مداخله در بحران برای دانشآموزان و همچنین نشست همفکری با دانشگاه علوم پزشکی درباره شرایط ویژه جنگ برگزار شد.
