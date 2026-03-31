۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۸

سه نفر در حمله هوایی به حسینیه اعظم زنجان به شهادت رسیدند

سه نفر در حمله هوایی به حسینیه اعظم زنجان به شهادت رسیدند

زنجان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: سه نفر در حمله هوایی به حسینیه اعظم زنجان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر. علی صادقی گفت: سه شنبه ۱۱ فروردین در حدود ساعت پنج بامداد در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی - آمریکایی به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان تا ساعت ۸:۰۰ صبح، سه نفر از هم وطنان عزیزمان شهید شدند. بر اثر این حمله ۱۲ نفر مصدوم تا این لحظه به بیمارستان منتقل شده اند.

وی اظهار کرد: کار آواربرداری، جستجو و انتقال مجروحین و شهدا این حمله در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت:در این‌حمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه های اطراف آسیب وارد شده است که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر، عوامل آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

صادقی در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد: مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

وی بر ضرورت بی توجهی به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند

