به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل اتاق ایران در پی وارد آمدن آسیب به بخشهایی از ساختمانهای اتاق ایران در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونی، گفت: این خسارتها با سرعت در حال برطرف شدن است و جریان خدمترسانی اتاق ایران از شنبه (۱۵ فروردین) ادامه دارد.
بر اساس اعلام اتاق ایران، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، افزود: در پی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به نقطهای در خیابان طالقانی تهران در سحرگاه (۱۲ فروردین ۱۴۰۵)، بخشهایی از ساختمانهای اتاق ایران که در مجاورت محل اصابت قرار دارند، تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفتند و بخشهایی از این ساختمانها دچار آسیب شدند.
دبیرکل اتاق ایران با بیان اینکه هیچگونه آسیب جانی متوجه کارکنان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشده است، اضافه کرد: خوشبختانه نیروهایی که در زمان اصابت، در محل اتاق ایران شیفت بودهاند، در سلامت کامل به سر میبرند.
روغنی گلپایگانی درباره وضع فعالیت اتاق ایران در پی این حادثه تاکید کرد: آسیبها به سرعت در حال رفع هستند و شرایط برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی از روز شنبه فراهم میشود.
وی اضافه کرد: جریان فعالیتهای اتاق ایران از زمان آغاز جنگ تحمیلی اخیر در روزهای کاری بدون وقفه برقرار بوده است.
دبیرکل اتاق ایران همچنین گفت: پیگیریهای مستمر از مراجع مسئول جهت ایجاد دسترسی فعالان اقتصادی که از سوی اتاقهای سراسر کشور و تشکلهای عضو اتاق معرفی میشوند در جریان است.
