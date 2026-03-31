مرگ راننده خودروی سمند در جاده دورود به دلیل سرعت بالا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بر اساس گزارش مأموران پلیس‌راه، هم‌زمان با بارش باران، کاهش دید و لغزندگی سطح جاده‌ها، شب گذشته یک دستگاه خودرو سمند به دلیل تخطی از سرعت واژگون که در نتیجه راننده خودرو جان خود را از دست داد.

وی افزود: این حادثه در پی ناتوانی راننده در کنترل خودرو رخ داد که متأسفانه این حادثه تلخ را رقم زد.

رئیس پلیس‌راه لرستان با تأکید بر افزایش حوادث جاده‌ای در هوای بارانی، از تمام رانندگان خواست: سرعت مطمئنه را رعایت کنند، فاصله طولی با خودروی جلویی را حفظ کنند و از هرگونه شتاب‌زدگی در مسیرهای لغزنده پرهیز کنند.

سرهنگ شادابی‌چگنی، تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی می‌تواند از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کند.