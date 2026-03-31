حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین این ریزشها در محور ایلام–صالحآباد و در محدوده چمآب رخ داد که بهدلیل شدت بارندگیهای اخیر، ریزش کوه و رانش زمین بهصورت موقت مسدود شده بود.
وی افزود: این محور با تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شد و برای تسهیل تردد و ارتقای ایمنی، عملیات بیسریزی و غلطککوبی نیز توسط عوامل راهداری شهرستان ایلام در این مسیر اجرا شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام با بیان اینکه با وجود بارشهای سیلآسا در روزهای اخیر هیچیک از راههای استان مسدود نبوده است، گفت: تنها راه روستایی بانخشک ریزهوند در شهرستان چوار بهدلیل نشست و تخریب بخشی از جاده بهصورت موقت مسدود شد.
دشتیپور در پایان از هموطنان خواست پیش از سفر با شمارهگیری سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راههای استان و کشور مطلع شوند.
