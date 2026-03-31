تدوین برنامه‌ ۱۴۰۵ اوقاف با محوریت «اقتصاد مقاومتی» و «وحدت ملی»

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین گام عملیاتی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۵، «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، سازمان اوقاف و امور خیریه نشست هم‌اندیشی ویژه‌ای را با حضور معاونین و مدیران کل این سازمان برگزار کرد. علیرضا هوشیار، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان، در گفتگویی به تشریح روند و نتایج این جلسه پرداخت.

هوشیار با اشاره به برگزاری این جلسه در روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه، بیان داشت که هدف اصلی، بررسی ایده‌ها و پیشنهادات برای اجرایی کردن شعار سال بوده است. وی افزود که در این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت «وحدت سازمانی» به عنوان پایه‌ای برای «وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید شد. همچنین، تجربیات گذشته در خصوص شعارهای سال مورد بازبینی قرار گرفت تا از آن‌ها درس گرفته شود.

وی در ادامه گفت: یکی از نکات کلیدی که به آن پرداختیم، تعیین دقیق جایگاه و سهم سازمان اوقاف در تحقق این شعار بود. ما معتقدیم که باید شعار سال را با توجه به مأموریت‌ها و ظرفیت‌های خاص سازمان، «بومی‌سازی» کنیم. این رویکرد، به گفته هوشیار، به معنای انطباق مفاهیم کلی شعار سال با فعالیت‌های اجرایی سازمان است تا اثربخشی آن تضمین شود.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان اوقاف همچنین به اهمیت مشخص شدن نقش کلیه ارکان سازمان در این راستا اشاره کرد و گفت: تعیین نقش و وظایف هر بخش، تضمین‌کننده مشارکت فعال همه در پیشبرد اهداف است.

وی تصمیم اصلی جلسه را «تنظیم، ابلاغ و پایش برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵» سازمان بر مبنای شعار سال عنوان کرد و افزود که تمامی برنامه‌ها با اولویت‌بندی این مفاهیم تدوین خواهند شد.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان اوقاف، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری، بار دیگر بر اهمیت وحدت سازمانی در تحقق اهداف ملی صحه گذاشت. او همچنین خاطرنشان کرد که درس‌آموزی از تجربیات گذشته و انطباق شعار با ظرفیت‌های سازمان، دو اصل مهم در این مسیر هستند. هوشیار در پایان، بر اهمیت «پایش مستمر» برنامه‌ها برای اطمینان از اثربخشی و پیشرفت تأکید کرد و این جلسه را گامی بنیادین در جهت تحقق عملی شعار سال ۱۴۰۵ دانست.