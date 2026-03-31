۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

انهدام ۹۲ پهپاد اوکراینی بر فراز ۷ منطقه روسیه

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۹۲ پهپاد اوکراینی در ۷ منطقه این کشور خبر داد.

حبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای از سرنگونی پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق مختلف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۹۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز ۷ منطقه رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: طی شب گذشته سامانه‌های پدافند هوایی روسیه، ۹۲ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطقی از جمله ببریانسک، بلگورود، لنینگراد، کورسک، نووگورود، روستوف و سامارا رهگیری و منهدم کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو مقابله با اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

